CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, "Vatandaş enflasyon sebebiyle yiyecek ekmek bulmakta dahi zorlanıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Keleş'in değerlendirmeleri şöyle:

"VATANDAŞ BIRAK ET YEMEYİ, KURU EKMEK BULAMAZ HALDE"

"Yerel seçim yaklaşıyor. İktidar ise vaat vermeye devam ediyor. Ülkenin geldiği son durum ne yazık ki ortada ve bu kişiler hala ülke düzelecek, oy verin yeter naraları atabiliyor. Saray iktidarı vatandaşı enflasyon enkazının altında bırakıyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünyada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 10,4 düştüğünü ifade ederken, Türkiye'de son bir yılda gıda fiyatları yüzde 69,6 arttı. G20 ülkeleri arasında da Arjantin'den sonra enflasyonu en yüksek olan ikinci ülke Türkiye. Vatandaş bırak et yemeyi, kuru ekmek bulamaz halde. Her gün her ürünün fiyatı fahiş olarak zamlanmakta. İktidarda olan kişiler ise hala halktan oy istemekte. Siz oyu 31 Mart günü olacaksınız. Size halk en büyük cevabı 31 Mart günü sandıkta verecek."