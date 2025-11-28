Haberler

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin 'Şimdi İktidar Zamanı' sloganıyla düzenlenen 39. Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay, partinin yeni program ve tüzük oylamaları ile genel başkanlık seçimini içerecek.

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay öncesinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Bugün kabul edilecek parti programının temelinde şekillenecek hükümet programıyla yeni ve güçlü bir yolculuğa çıkıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'de hukukun, adaletin olmadığı, iktidarın sırtını dayayan yolsuzlukların ödüllendirildiği, iktidara muhalif olan her kesimin, gazetecilerin, siyasetçilerin tasfiye edilmeye çalışıldığı, bir dönemde CHP Kurultayı yoksulların, gençlerin, işsizlerin, kadınların, emeklilerin, gelecekten umudunu kesmeyen herkesin bir çıkış yolu olacak" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla sabah saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay başlangıcı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Önemli bir gün tabi. 38. Olağan Kurultayı'nda partimiz önemli bir dönüşümün işaret fişeğini yakmıştı. O günden bu yana Türkiye siyasetinde çok önemli gelişmeler oldu. CHP, seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti oldu ve arkasından tüzük kurultayımızı yaptık. CHP tüzüğünü değiştirdik. O zaman da Genel Başkanımızın söylediği, 'CHP'nin programının da değişip yeni döneme, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin yeniden CHP vizyonuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla yeniden inşa sürecine başlayacağız' demişti. Şimdi bugün 39. Olağan Kurultayımız sadece parti organlarının genişleyeceği, yeni kadrolarla takviye olacağı bir kurultay değil aynı zamanda parti programının da yenileneceği, değişeceği bir kurultay olacak.

Bu süreçte özellikle Türkiye'nin geleceğini inşa etme konusunda Cumhurbaşkanı adayımızın Türkiye'yi nasıl yöneteceği ile ilgili  vizyonu konusunda bir önemli adım daha atacağız. Kurumsal olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti tüzüğüne girecek. Daha önce Gölge Kabine üyelerinin iki yıldan bu yana sürdürdüğü bir tecrübe var. Bunu artık Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizle ve bugün kabul edilecek parti programının temelinde şekillenecek hükümet programıyla yeni ve güçlü bir yolculuğa çıkıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'de hukukun, adaletin olmadığı, iktidarın sırtını dayayan yolsuzlukların ödüllendirildiği, iktidara muhalif olan her kesimin, gazetecilerin, siyasetçilerin tasfiye edilmeye çalışıldığı, yoksulluğun halka, topluma kader gibi gösterilmeye çalışıldığı, 'hiçbir şey değişemez' diye bir duygunun yerleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde CHP Kurultayı yoksulların, gençlerin, işsizlerin, kadınların, emeklilerin gelecekten umudunu kesmeyen, umut bağlayan herkesin bir çıkış yolu olacak. Kurultayımızın başarılı olacağına inanıyoruz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Kırtasiye raflarında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor: Çöpteki kadın cesedi, seri katil davası...

Kırtasiye rafında cinayet oyunları! Çocuklar arasında hızla yayılıyor
Hong Kong'daki yangın faciasında ölü sayısı 128'e yükseldi

80 yıldır böylesini yaşamadılar! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.