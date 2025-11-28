CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı 39'uncu Olağan Kurultayı, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kurultay öncesinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Bugün kabul edilecek parti programının temelinde şekillenecek hükümet programıyla yeni ve güçlü bir yolculuğa çıkıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'de hukukun, adaletin olmadığı, iktidarın sırtını dayayan yolsuzlukların ödüllendirildiği, iktidara muhalif olan her kesimin, gazetecilerin, siyasetçilerin tasfiye edilmeye çalışıldığı, bir dönemde CHP Kurultayı yoksulların, gençlerin, işsizlerin, kadınların, emeklilerin, gelecekten umudunu kesmeyen herkesin bir çıkış yolu olacak" dedi.

CHP 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla sabah saat 10.00'da Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı.

"Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak.

Kurultay başlangıcı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Önemli bir gün tabi. 38. Olağan Kurultayı'nda partimiz önemli bir dönüşümün işaret fişeğini yakmıştı. O günden bu yana Türkiye siyasetinde çok önemli gelişmeler oldu. CHP, seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti oldu ve arkasından tüzük kurultayımızı yaptık. CHP tüzüğünü değiştirdik. O zaman da Genel Başkanımızın söylediği, 'CHP'nin programının da değişip yeni döneme, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'nin yeniden CHP vizyonuyla, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla yeniden inşa sürecine başlayacağız' demişti. Şimdi bugün 39. Olağan Kurultayımız sadece parti organlarının genişleyeceği, yeni kadrolarla takviye olacağı bir kurultay değil aynı zamanda parti programının da yenileneceği, değişeceği bir kurultay olacak.

Bu süreçte özellikle Türkiye'nin geleceğini inşa etme konusunda Cumhurbaşkanı adayımızın Türkiye'yi nasıl yöneteceği ile ilgili vizyonu konusunda bir önemli adım daha atacağız. Kurumsal olarak Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti tüzüğüne girecek. Daha önce Gölge Kabine üyelerinin iki yıldan bu yana sürdürdüğü bir tecrübe var. Bunu artık Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizle ve bugün kabul edilecek parti programının temelinde şekillenecek hükümet programıyla yeni ve güçlü bir yolculuğa çıkıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'de hukukun, adaletin olmadığı, iktidarın sırtını dayayan yolsuzlukların ödüllendirildiği, iktidara muhalif olan her kesimin, gazetecilerin, siyasetçilerin tasfiye edilmeye çalışıldığı, yoksulluğun halka, topluma kader gibi gösterilmeye çalışıldığı, 'hiçbir şey değişemez' diye bir duygunun yerleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde CHP Kurultayı yoksulların, gençlerin, işsizlerin, kadınların, emeklilerin gelecekten umudunu kesmeyen, umut bağlayan herkesin bir çıkış yolu olacak. Kurultayımızın başarılı olacağına inanıyoruz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun."