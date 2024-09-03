CHP Milletvekili Türker Ateş: Enflasyon Yeterince Hızlı Düşmüyor

(ANKARA) - CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme ve enflasyon rakamlarına ilişkin; "Şimşek'in programı tüketimi yavaşlatıyor belki ama aslında üretimi bitiriyor. Enflasyon yeterince hızlı düşmüyor. Uygulanan programın maliyeti her geçen gün katlanarak artıyor. Bundan sonraki günlerde daha çok iflaslar, işten çıkarmalar, konkordato davalarını konuşacağız" dedi.

CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, yaptığı yazılı açıklamayla 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme ve enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tüketim ve ithalatı düşürerek enflasyonu düşürme programının beklenilen etkiyi göstermediğini ifade etti.

Ateş'in yaptığı açıklamalar şöyle:

Sanayi sektöründe 2024'ün ikinci çeyreğindeki 1,8'lik daralma hem istihdamı hem de ihracatı vuracak. Şimşek'in programı tüketimi yavaşlatıyor belki ama aslında üretimi bitiriyor. Mart ayından beri yüzde 50 faiz uygulanıyor ancak enflasyon hala yüzde 51'in üzerinde seyrediyor. İş dünyası krediye rüyasında bile erişemiyor. Üretim yapanı cezalandıran bu ortam daha kötü günlerin habercisi. Mehmet Şimşek'in attığı taş, ürküttüğü kurbağaya değmiyor. Enflasyon yeterince hızlı düşmüyor. Uygulanan programın maliyeti her geçen gün katlanarak artıyor. Bundan sonraki günlerde daha çok iflaslar, işten çıkarmalar, konkordato davalarını konuşacağız.

Sanayi üretimi daralırken Türkiye nasıl ihracata dayalı büyüyebilir. Çeyreklik bazda yüzde 0,1 büyüme, Türkiye ekonomisinin yavaşlamadığını, durgunluğa girdiğini gösteriyor. Çoğu sanayici fabrikasını kapatmamak için üretim yapıyor. Kamuda tasarruf tedbirleri uygulanacağına sürekli devletin yaptığı zamlarla enflasyon nasıl düşürülecek? Aylardır dünyanın en yüksek ikinci faizine ve üçüncü enflasyonuna sahibiz.

"Eğitim ve konut enflasyonu üç haneli"

Tüketici enflasyonu her ne kadar yüzde 51,97'ye kadar gerilese de eğitim ve konut enflasyonu üç haneli devam ediyor. Konutlarda kira artışı yüzde 65 yapılacak. Enflasyonla ciddi bir biçimde mücadele göremiyoruz. Enflasyonla sözde mücadelenin faturası en temel ihtiyaçlara erişimi zorlaştırıyor. Uygulanan kamu politikalarının çok ciddi bir biçimde gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gerekiyor. Kamu ciddi tasarruf yapmadan uygulanan tedbirler kadük kalacak"