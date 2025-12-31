CHP'li Tahtasız: "Bu Devlete, Millete Ait Olan Fabrikalardan, Kurumlardan Lütfen Elinizi Eteğinizi Çekin"

(ANKARA) - CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, devlete ait Kamu İktisadi Teşekkülleri'nin (KİT) 2024 yılı zararlarını açıklayarak, "Biz buradan sesleniyoruz; Sayın AKP hükümeti, siz bu Kamu İktisadi Teşekkülleri yani bu devlete, millete ait olan fabrikalardan, kurumlardan lütfen elinizi eteğinizi çekin. Buraları arpalık yapmaktan usanmadınız mı? Buraları zarar ettirmeyin. Bir öğün yemek veremediğimiz çocuklarımıza süresiz olarak yemek bile verebilecek durumda olan bir zarardan söz ediyoruz" dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, aralarında TCDD, PTT, TÜRKSAT, BOTAŞ, TMO, Türk Şeker gibi köklü kurumlarında olduğu 34 KİT, 2024 yılında toplamda 168 milyar 554 milyon 122 bin TL zarar ettiğini belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tahtasız, şunları kaydetti:

"2025 yılının son günlerindeyiz. 2024 yılına ait Sayıştay Denetim Raporları elimizde. Devletimize ait olan 102 tane kamu iktisadi teşekküllerinin sadece 34 tanesinde ciddi anlamda zarar yapılmış. Bu zaranın toplam büyüklüğü 168 milyar. Bu 168 milyarla neler yapılabilir diye düşündüğümüzde, 300 tane tam donanımlı okul yapabilirdik. Bu 200'den fazla tam teşekküllü devlet hastanesi yapılabilir. 800 kilometre raylı metro hattı yapılabilir. Ama bu hükümet ne yaptı? Bizim 34 tane göz bebeğimiz olan kamu iktisati teşekkülleri, bunların içinde Devlet Demiryolları var. Bunların içerisinde bizim Türkiye Petrolleri A.Ş'e var. Elektrik Üretim A.Ş'e var. Ziraat Bankası, PTT gibi özel kurumlarımız var.

"Bu KİT'leri herhalde özelleştirmek için zarar ettiriyorlar"

Ama maalesef AKP iktidarı, yandaşlarına iş bulmak adı altında, hani biz arası da açıklıyoruz ya ballı kaymaklı maaş alan, iki yerden, üç yerden maaş alanlar, yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekilleri, eski bakanlar buralara çöreklenmiş ve şu anda devletimize ait olan 34 tane KİT maalesef ciddi zarar etmiş durumda. Bu KİT'leri herhalde büyük ihtimalle özelleştirmek için zarar ettiriyorlar. O KİT'leri öyle ahtapot gibi sarmışlar ki, tüm yönetim kurulu üyeleri nereden bakarsan bak hepsi ya AKP eski milletvekili ya AKP eski bakanı ya da onların çocuklarıyla beraber doldurmuş.

Biz buradan sesleniyoruz; Sayın AKP hükümeti, siz bu Kamu İktisadi Teşekkülleri yani bu devlete, millete ait olan fabrikalardan, kurumlardan lütfen elinizi eteğinizi çekin. Buraları arpalık yapmaktan usanmadınız mı? Buraları zarar ettirmeyin. Bir öğün yemek veremediğimiz çocuklarımıza süresiz olarak yemek bile verebilecek durumda olan bir zarardan söz ediyoruz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Kamu İktisati Teşekküllerin zararlarının takipçisi olacağız. Onlardan da hesap sormaya devam edeceğiz."