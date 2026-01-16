CHP'li Çakırözer: Emekli Artık Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere Muhtaç Edilmiş Durumda

(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bir süpermarket ziyaretinde "sarı etiket" ile son kullanım tarihi dolmuş ürünlerin satıldığını belirterek, "Emekli artık son kullanma tarihi geçmiş ürünlere muhtaç edilmiş durumda. Karnı doysun diye riski kendi alıyor" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bir süpermarketi ziyaret ederek "sarı etiket" ile son kullanım tarihi dolmuş ürünlerin satıldığını duyurdu. Çakırözer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu notu paylaştı:

"Emekli artık son kullanma tarihi geçmiş ürünlere muhtaç edilmiş durumda. Karnı doysun diye riski kendi alıyor. Çünkü alım gücü yok. Çünkü sefalet maaşlarıyla alışveriş yapamıyor, geçinemiyor. Vatandaşımıza bunu reva görenlere yazıklar olsun. Meclis'te, meydanlarda emeklilerimizin hakkı için mücadelemizi sürdüreceğiz"