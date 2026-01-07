CHP Adana Milletvekili Şevkin: Emeklilere En Azından Açlık Sınırı Kadar Maaş Verilmeli

(ANKARA)- CHP Adana Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Müzeyyen Şevkin, en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL olmasına tepki göstererek, "Yaşama boyunca çalışmış bu insanların hakları olan kök maaşlarını verin. Bu insanların seyyanen zamlarını verin. Açlık sınırının 30 bin liralara dayandığı bu süreçte en azından açlık sınırı kadar maaşı hak ediyorlar" dedi.

Yaşamı boyunca çalışmış ve emeklilikte rahat edeceğini düşünen vatandaşlar için reva görülen en düşük emekli maaşının 18 bin 939 Lira olmasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Şevkin, "Allah'tan korkun. Emekliler, evlerinde soba yakamadıkları için çift battaniyeye örtünüyor ya da herhangi bir AVM'ye, hastanelerin acil servislerine gidip ısınmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Emeklilerin hakkını yemeyin"

Emeklilerin barınmak için otel odalarını tercih etmek zorunda kaldığını söyleyen Şevkin, iktidara seslenerek, "Yaşamı boyunca çalışmış emeklilerin hakları olan kök maaşlarını verin, emeklilerin seyyanen zamlarını verin! Açlık sınırının 30 bin liraya dayandığı bu süreçte en azından açlık sınırı kadar maaşı hak ediyorlar. Doğrusu AKP iktidarına bunu sormak istiyorum; siz 'ölsünler de kurtulalım" anlayışında mısınız? Neyi planlıyorsunuz? Emeklilerin hakkını verin! Emeklilerin hakkını yemeyin" dedi.