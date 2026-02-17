Haberler

CHP'li Akay: "Devlet, Ocak Ayında Saatte 612 Milyon Tl, Günde 14,7 Milyar TL Faiz Ödedi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ocak ayında devletin faize yaptığı ödemelerin miktarını eleştirerek, emeklilere yapılan hazine desteğinin yetersiz olduğunu vurguladı. Akay, bütçe harcamalarının büyük bir kısmının faize gittiğini ve vatandaşın alım gücünün eridiğini belirtti.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise sadece 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, faize yapılan ödemelere tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayı bütçe verileri, gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor, devlet vatandaşa değil, faize çalışıyor. Sadece bir ayda yapılan 1 trilyon 635 milyar liralık harcamanın 456 milyarı faize gitti yani bütçenin yüzde 28'i üretime, istihdama ve sosyal desteklere değil, borcun faizine ayrıldı. Ocak ayında devlet saniyede 170 bin TL, dakikada 10,2 milyon lira, saatte 612 milyon TL, günde ise 14,7 milyar TL faiz ödedi. Aynı dönemde emeklilerimize yapılan hazine desteği ise 78 milyar lira oldu. Faize milyarlar akarken, emekli ay sonunu getirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Bütçe rakamları şişiyor ama sofralar küçülüyor. Kasadan çıkan para büyüyor, vatandaşın alım gücü eriyor. Bu düzende, büyüyen bütçe değil, adaletsizliktir."

Kaynak: ANKA
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakmak istediler verdi, sonrasında bu hale geldi

İstediklerini yaptı, sonra bu hale geldi
Akılalmaz ama gerçek! Falezleri dahi işgal ettiler

Akılalmaz ama gerçek! Burayı dahi işgal ettiler
Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah

Görüntü Adana'dan: Valla öpüştüler Bayram! Günah, günah
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Çakmak istediler verdi, sonrasında bu hale geldi

İstediklerini yaptı, sonra bu hale geldi
Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın

Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Aylık kazancı olay oldu