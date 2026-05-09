Cevdet Akay: "2026'nın Daha İlk Dört Ayında Hazine'nin Verdiği Nakit Açığı 856 Milyar Liraya Ulaştı"

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine'nin 2026 yılının ilk dört ayındaki nakit gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ekonomideki tablonun "borçla günü kurtarma programına" dönüştüğünü savundu. Akay, "2026'nın daha ilk dört ayında Hazine'nin verdiği nakit açığı 856 milyar liraya ulaştı. Sadece Nisan ayında verilen açık bile 251 milyar lira" dedi.

Cevdet Akay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2026'nın ilk dört ayında Hazine'nin verdiği nakit açığının 856 milyar liraya ulaştığını belirterek, sadece nisan ayında verilen açığın 251 milyar lira olduğunu ifade etti. Devletin kasasına dört ayda 5 trilyon 281 milyar lira gelir girdiğini, buna karşılık giderlerin 6 trilyon 138 milyar liraya çıktığını kaydeden Akay, aradaki farkın borçlanmayla kapatıldığını söyledi.

Faiz ödemelerine dikkat çeken Akay, "Sadece dört ayda yapılan faiz ödemesi 1 trilyon 115 milyar lira. Bu ne demek Devlet; emekliye, çiftçiye, esnafa kaynak ayırmak yerine, dört ayda 1,1 trilyon lirayı faize gömdü demek" dedi. Akay, dört ayda yapılan faiz ödemesinin 1 trilyon 115 milyar 686 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Akay, söz konusu dönemde devletin aylık ortalama 278 milyar lira, günlük yaklaşık 9,3 milyar lira ve saatlik yaklaşık 388 milyon lira faiz ödediğini belirtti.

Faiz dışı dengede de bozulma yaşandığını savunan Akay, ocak ayında 214 milyar lira fazla veren faiz dışı dengenin mart ayında eksi 49 milyar liraya, nisanda ise eksi 3,2 milyar liraya gerilediğini kaydetti. Akay, "Devlet artık faiz ödemelerini bir kenara bırakalım, normal harcamalarını bile gelirleriyle çevirmekte zorlanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığının borçlanmayla kapatıldığını ifade eden Akay, yılın ilk dört ayında net borçlanmanın 688 milyar liraya çıktığını, bunun 593 milyar lirasının iç borçlanmadan oluştuğunu söyledi.

Akay, "İktidar bugün bütçeyi vergiyle değil, borçla ayakta tutuyor" ifadelerini kullandı. Borçlanmanın da yeterli olmadığını ileri süren Akay, Hazine'nin nakit varlığının dört ayda yaklaşık 94 milyar lira eridiğini belirtti.

Ortaya çıkan tabloyu "faiz ve borç sarmalı" olarak nitelendiren Akay, "Bugün ortaya çıkan tablo; 'ekonomi programı' değil, borçla günü kurtarma programıdır. Bu anlayışın faturası ise her geçen gün daha fazla yoksullaşan millete kesilmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA