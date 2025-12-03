Gökan Zeybek'ten Bakan Şimşek'e: "Millet Sizi O Çok Övündüğünüz Enflasyon Sepetine Koyup Gönderecek"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin "Hedeflerin tamamı buhar oldu. Millet sizin dalga konunuz mu? Yılın son verisine bir adım kala enflasyon hala 30'un üzerinde. O çok övündüğünüz TÜİK enflasyon sepetine sizi koyup gönderecek bu millet, merak etmeyin" dedi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Mehmet Şimşek, hedeflerin tamamı buhar oldu. Millet sizin dalga konunuz mu? TÜİK bugün kasım ayı enflasyonunu aylık yüzde 0,87; yıllık ise yüzde 31,07 açıkladı. Yani yılın son verisine bir adım kala enflasyon hala 30'un üzerinde. Hani siz bir yıl önce büyük iddialarla çıkıp şunu demiştiniz: '2025'in başında enflasyon 30'lu rakamlara düşecek. Ortasında, haziran–temmuz gibi büyük ihtimalle 20'li rakamlara inecek. Yıl sonunda Merkez Bankası hedefinin üstü 21 ama biz orta noktayı 17,5 dedik. Gelecek yılın sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına indireceğimize inanıyoruz.' Bu kadar iddialı lafların ardından böylesine isabeti düşük öngörüler sadece bir hedef sapması değildir. Halkımızın aklıyla ve cebindeki parayla sınanan bir güven sorunudur.

Çarşıyı pazarı bilmiyorsunuz. Mutfak nasıl dönüyor, bilmiyorsunuz. Gerçek hayat, rafın önünde, kasanın dibinde yazılıyor. Tekraren söylüyorum: Sizin için hava hoş. Erimeyen maaşlarınız, garantili koltuklarınız, kurdan etkilenmeyen bir yaşamınız var. Ama vatandaş için her gün yangın var. O çok övündüğünüz TÜİK enflasyon sepetine sizi koyup gönderecek bu millet, merak etmeyin. Unutmadan, icra dairelerine 1 Ocak-30 Kasım günleri arasında giden yeni dosya sayısı 9 milyon 661 bine yükseldi. Alın size en güzel makyaj."