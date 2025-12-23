Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Zeybek:  "Açlık Sınırına Bile Yetişemeyen Bir Artış, Ücret Artışı Değildir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarına tepki gösterdi. Zeybek, "Açlık sınırına bile yetişemeyen bir artış, ücret artışı değildir. Millet sizin alay konunuz mu? O masalarda 'en az ne verilebilir' hesabı mı yaptınız" diye sordu.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu düzen böyle gitmez! Asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Bu rakam, insanlık onuruna yakışmıyor. Türkiye'de açlık sınırı 29 bin 828 TL, yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL. Açlık sınırına bile yetişemeyen bir artış, ücret artışı değildir. Millet sizin alay konunuz mu? O masalarda 'en az ne verilebilir' hesabı mı yaptınız? Bir ay siz geçinin bu ücretle… Markete gidin, kirayı ödeyin, faturaları yatırın, çocuğunuzun temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın. Bu millete sefalet dayatıyorsunuz. Sonra da çıkıp 'vatandaşı enflasyona ezdirmedik' diyorsunuz. Sandığın günü geliyor o zaman da bu halk konuşacak merak etmeyin." ifadesini kullandı.