CHP'li Yıldız: Borçla yaşamak, geçinememek bu milletin kaderi değildir

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Sadece bir haftada 3,6 milyar liralık borç icraya verilmiş. Bu, her gün binlerce ailenin cebine giren son paranın da elinden alındığını gösteriyor. İcra daireleri borç dosyalarıyla dolup taşarken, iktidarın gündeminde halk yok. Enflasyonla mücadele diyerek vatandaşa kemer sıktırıyorlar ama zenginlerden bir kuruş almıyorlar. Bu düzen sürdürülemez. Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin yurttaşları artık nefes alamıyor. Borçla yaşıyorlar, borçla ölüyorlar. Kirasını, faturasını, mutfak masrafını, hatta okul kantinini bile kredi kartıyla ödeyen milyonlar var. Bu iktidarın yanlış ekonomi politikalarının bedelini halk ödüyor. Saray'dakiler ışıltılı hayatlarına devam ederken, vatandaş icra dairelerinin önünde, bankaların telefonlarında, kapısında çaresizce bekliyor" dedi.

"Bu borç yükü sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir vicdan krizidir"

Yıldız, AK Parti'nin halkı borçlandırarak yönetmeye çalıştığını belirterek, "Bu tablo bir tesadüf değil, doğrudan bir tercihin sonucudur. AKP'nin ekonomi anlayışı; üretimi, istihdamı, geliri artırmak değil, borcu yaymak üzerine kurulu. İnsanlar artık sadece hayatta kalabilmek için borçlanıyor. Fakirden alıp zengine veren bu düzenle ülke yönetilmez. Vatandaş borçla ayakta kalmaya çalışırken, iktidar yandaş müteahhitlere milyarlar aktarıyor. İşte bu yüzden bu borç yükü sadece ekonomik değil, aynı zamanda bir vicdan krizidir" ifadelerini kullandı.

"Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir"

İcraya düşen borçlardaki artışa da dikkati çeken Yıldız, "Sadece bir haftada 3,6 milyar liralık borç icraya verilmiş. Bu, her gün binlerce ailenin cebine giren son paranın da elinden alındığını gösteriyor. İcra daireleri borç dosyalarıyla dolup taşarken, iktidarın gündeminde halk yok. Enflasyonla mücadele diyerek vatandaşa kemer sıktırıyorlar ama zenginlerden bir kuruş almıyorlar. Bu düzen sürdürülemez. Borçla yaşamak, geçinememek, icralık olmak bu milletin kaderi değildir. Halkımız her şeyin farkında. Bu zulmü de, bu adaletsizliği de unutmayacak. Seçim günü geldiğinde bu halk size sandıkta öyle bir cevap verecek ki, artık halkın değil, Saray'ın hizmetinde olan bu anlayış tarihe karışacak. Umut bizde, çözüm bizde. Halkın iktidarında borç değil, refah konuşulacak" dedi.