CHP'liler TBMM Genel Kurulu Duvarlarına "Emekli 1000 Lira Sadaka İstemiyor" Dövizinin Fotoğrafını Astı, Ak Partili Ceyda Bölünmez Çankırı Kaldırdı

CHP'li milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması gerektiğini belirten dövizlerle protesto gösterisi düzenledi. Protesto sırasında iktidar partisi vekilleri, asılan dövizlere müdahalede bulundu.

(TBMM) - CHP'li milletvekilleri, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda protestoya devam ediyor. CHP Grubu Genel Kurul'da oturdukları sıralara ve salon duvarına emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok", "Emekli 1000 lira sadaka istemiyor" ve "Emekliyi aç, sefil bıraktınız" yazılı dövizleri yerleştirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise asılan dövizlerin fotoğraflarını kaldırdı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edildi. Görüşmeler sırasında CHP'li milletvekilleri, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyi protesto etti.

CHP Grubu'nun oturdukları sıralara yerleştirdiği ve Genel Kurul duvarına astığı dövizlerde, "Emekli günlük 33 lirayla geçinemiyor", "Faize var, emekliye yok, yandaşa var, emekliye yok" ve "Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır", "Emekli 1000 lira sadaka istemiyor", "Emekliyi aç, sefil bıraktınız" ifadeleri yer aldı.

AK Partili milletvekilinden müdahale...

Protesto, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı Genel Kurul'da konuşurken oldu. Söz konusunu dövizlerin fotoğraflarını CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Genel Kurul duvarına astı. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Genel Kurul'da asılan dövizlerin fotoğraflarına müdahalede bulunarak kaldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP'li milletvekilleri ellerinde dövizlerle ayağa kalkarak, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasını protesto etti.

"İktidar için uygun şartlar ' seçim şartları'dır"

CHP Kocaeli Milletvekili Yıldızlı'nın protesto sırasında kürsüden yaptığı konuşmada, AK Partili milletvekillerinin protestoya tepki göstermesi ve AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın asılan dövizlerin fotoğraflarını kaldırmasını eleştirerek şöyle konuştu:

"Ya arkadaşlar neye kızıyorsunuz? Kızmaya gerek yok ki. Muhalefet ne yapacak? Müzakere kalmamış, iletişim kalmamış. Bir şekilde emeklilerin derdini anlatmak mecburiyetinde. Görsel olarak anlatmak mecburiyetinde, bu durumu buradan söylememiz gerekiyor. Emekliyi seçime kadar sefalet ücretiyle süründür, 'emeklilere seçim zamanında parayı verir, o oyu alırız.' Yani iktidar için uygun şartlar 'seçim şartları'dır. Emeklinin zor şartları değildir. Emeklilere buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen kandırılmayın. Lütfen kendi hakkınızı kendiniz savunun. Sizi düşünen bir iktidar yok, sizi düşünen bir iktidar olmadığı gibi sizin çok yaşadığınızı düşünen bir iktidar var."

