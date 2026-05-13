Sezgin Tanrıkulu'dan Mehmet Şimşek'e "Çalışan Yoksulluğu" Soruları

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, açlık sınırının 34 bin lirayı aştığını belirterek, milyonlarca çalışanın geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "çalışan yoksulluğu", gıda enflasyonu ve gelir dağılımına ilişkin sorular yöneltti, bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarını sordu.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'de milyonların açlık sınırı altında kaldığını ifade ederek, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, şunları kaydetti:

"Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve işçi konfederasyonlarının açıkladığı verilere göre, Nisan 2026 itibarıyla açlık sınırı 34 bin 586 TL'ye, yoksulluk sınırı 112 bin 660 TL'ye, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 44 bin 802 TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde mutfak enflasyonunun aylık yüzde 5,47, yıllık yüzde 43,90 seviyesine çıkması, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını göstermektedir. Bu veriler, Türkiye'de çalışanların önemli bir bölümünün açlık sınırının altında gelir elde ettiğine, orta sınıfın hızla eridiğine ve 'çalışan yoksulluğu'nun kalıcı hale geldiğine işaret etmektedir. Gelirle temel yaşam maliyetleri arasındaki makasın açılması, ekonomik ve sosyal dengeleri tehdit eden bir geçim krizine dönüşmüş durumdadır."

CHP'li Tanrıkulu'nun Bakan Şimşek'e soruları ise şöyle:

"Bakanlığınızca açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yapılan resmi bir çalışma bulunmakta mıdır? Varsa bu veriler kamuoyuyla neden düzenli olarak paylaşılmamaktadır? Mevcut asgari ücret düzeyi dikkate alındığında, çalışanların önemli bir kısmının açlık sınırının altında yaşadığı yönündeki tespitlere katılıyor musunuz? Asgari ücretin belirlenmesinde açlık sınırı yerine yoksulluk sınırının esas alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Gıda fiyatlarındaki yüksek artışın temel nedenleri nelerdir? Üretim, tedarik ve perakende zincirinde fiyat oluşumuna yönelik bir denetim ve düzenleme planlanmakta mıdır? Mutfak enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde seyretmesinin dar gelirli vatandaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin bir etki analizi yapılmış mıdır? Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan mevcut ekonomi politikalarının, gelir dağılımı üzerindeki etkileri Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?"

ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE GELİR ADALETSİZLİĞİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Son üç yıl içinde orta gelir grubunun yoksulluk sınırının altına düşme oranı nedir? Bu konuda Bakanlığınızın yaptığı bir çalışma var mıdır? 'Çalışan yoksulluğu'nun önlenmesine yönelik özel bir sosyal destek veya vergi düzenlemesi planlanmakta mıdır? Dar gelirli vatandaşlara yönelik doğrudan gelir desteklerinin artırılması veya kalıcı hale getirilmesine ilişkin bir programınız var mıdır? Gelir vergisi sisteminde adaletin sağlanması amacıyla düşük gelir gruplarına yönelik yeni bir vergi düzenlemesi yapılması planlanmakta mıdır? Gıda enflasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli yürütülen somut bir eylem planı bulunmakta mıdır? Mevcut ekonomik göstergeler ışığında, yaşanan geçim krizinin kalıcı hale gelmemesi için kısa ve orta vadede hangi somut adımlar atılacaktır?"

Kaynak: ANKA