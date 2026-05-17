CHP'li Baran Seyhan, Malatya'da Esnafı Dinledi: Torpil Diye Bir Şey Kalmayacak

(MALATYA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, partisinin saha çalışmaları kapsamında Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların işsizlik, torpil, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına ilişkin şikayetlerini dinleyen Seyhan, CHP'nin iktidar hedeflerini ve vaatlerini anlattı.

"TORPİL OLMADAN İŞE GİREMİYORUZ"

Ziyaret sırasında bir vatandaşın, "İş yok, hep torpil; torpil olmasa geçemiyorsun" sözleri üzerine Seyhan, CHP'nin iktidara gelmesi halinde torpil düzenine son vereceklerini söyledi. Seyhan, "Biz eğer iktidara gelirsek, milletimiz bu teveccühü gösterirse torpil diye bir şey kalmayacak. Siz ananızın ak sütü gibi hak ettiğiniz bu işte çalışacaksınız. Kimseye sizin hakkınızı yedirmeyeceğim" dedi.

"UMUDU KAYBEDERSEK HER ŞEYİ KAYBEDERİZ"

Vatandaşların sohbet sırasında "20 senedir değişen bir şey yok" diyerek sistemin garibana fırsat vermeyeceğini belirtmesi üzerine Seyhan, gidişatı değiştirmenin şart olduğunu vurguladı. Bir vatandaşın, yalnız ve mütevazı gezmesine atıfta bulunarak "Gariban olmasan arkanda 50 tane adam olurdu" tespiti üzerine Seyhan, bu durumdan gurur duyduğunu ve kendisini çok iyi anlattığını ifade etti.

Seyhan, karamsarlığını dile getiren vatandaşlara "Umudu kaybedersek her şeyi kaybederiz" diyerek yanıt verdi.

ESNAF MALİYET ARTIŞLARINDAN ŞİKAYET ETTİ

Artan hayat pahalılığından dert yanan bir esnaf ise vatandaşların zamları esnafın yaptığını zannettiğini belirterek sitem etti. Mazotun 40 liradan 80 liraya çıktığını hatırlatan esnaf, "Küçük böcek ilacı satıyorum geçen sene 150, bu sene niye 200 abi? Bunun bana bir geliş fiyatı var bir de çıkış fiyatı olacak. Yetkilisi ben değilim" dedi.

Ziyaretin sonunda bir vatandaşla Seyhan arasında çiğköfte yapma üzerine bir diyalog yaşandı. Domatesin kilosunun 130 liraya çıkmasına atıfta bulunularak "Acısını çiğköfteyi yoğururken mi çıkarıyorsun? Bu 130, 130 diye eziyorsun değil mi" diyen Seyhan, "Sandık gelince onları da ez böyle" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA