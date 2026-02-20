Haberler

CHP'li Şevkin: Milyonlarca Aile İftar Sofrasına Bir Tas Çorba Koyabilmenin Hesabını Yaparken, Çoluk Çocuğuyla Bir Öğün Et Yiyebilmek Hayal Olmuştur

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, kırmızı et fiyatlarının 2020’de 60–70 liradan 2026’da 1000 liranın üzerine çıktığını belirterek, "Ramazanda milyonlarca hane et yiyemiyor. Milyonlarca aile iftar sofrasına bir tas çorba koyabilmenin hesabını yaparken, çoluk çocuğuyla bir öğün et yiyebilmek hayal olmuştur. Paylaşma ve bereket ayı olması gereken ramazanda sofralar eksik, tencereler boş, umutlar ise her geçen gün azalmaktadır. Bu tablo kader değildir; yanlış tercihlerin sonucudur" dedi.

CHP Adana Milletvekili, Müzeyyen Şevkin, Türkiye'de kırmızı et fiyatlarındaki artışa ve ramazan ayında yurttaşların yaşadığı geçim sıkıntısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şevkin, uygulanan ekonomi ve tarım politikaları nedeniyle kırmızı etin geniş halk kesimleri için ulaşılamaz hale geldiğini belirterek, son yıllarda fiyatların katlanarak arttığını ifade etti.

Dana etinin kilogram fiyatının 2020 yılında ortalama 60-70 lira seviyesinde olduğunu belirten Şevkin, bu rakamın 2021'de 100 liraya, 2022'de 180 liraya, 2023'te 350 liraya, 2024'te 500 liraya, 2025'te 600 liraya ve 2026'da ise 1000 ila bin 500 lira aralığına yükseldiğini kaydetti.

Şevkin, "Bugün gelinen noktada kırmızı et fiyatı son yıllarda katlanarak artmış, maaş ve ücret artışları bu yükselişin çok gerisinde kalmıştır. Et artık vatandaşın mutfağından sessizce çekilmiş, çocukların beslenme çantasından çıkmıştır. Ramazan ayında milyonlarca hane et yiyememektedir. Kırmızı et, yoksul için hayaldir ve kursağından bir lokma et geçmemektedir" ifadelerini kullandı.

"Paylaşma ve bereket ayı olması gereken ramazanda sofralar eksik"

Türkiye'de açlık sınırının her geçen ay arttığını ve milyonlarca yurttaşın bu sınırın altında yaşam mücadelesi verdiğini belirten Şevkin, ramazan ayında birçok ailenin temel gıdaya ulaşmakta zorlandığını ifade etti.

Şevkin, "Milyonlarca aile iftar sofrasına bir tas çorba koyabilmenin hesabını yaparken, çoluk çocuğuyla bir öğün et yiyebilmek hayal olmuştur. Paylaşma ve bereket ayı olması gereken ramazanda sofralar eksik, tencereler boş, umutlar ise her geçen gün azalmaktadır. Bu tablo kader değildir; yanlış tercihlerin sonucudur" dedi.

Hayvancılık politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Şevkin, yem, enerji ve üretim maliyetlerine yönelik desteklerin artırılması çağrısında bulundu.

Şevkin, açlık sınırının altında yaşayan hanelere yeterli gıda desteği sağlanması ve gıda fiyatlarını denetleyecek şeffaf mekanizmalar kurulması gerektiğini belirterek, "Hiçbir yurttaş en temel besin maddesine ulaşamadığı için yoksulluğa teslim edilmemelidir. Bu ülkenin kaynakları vardır; eksik olan adil yönetimdir" ifadelerini kullandı.

