CHP'li Özgür Karabat'tan Asgari Ücret Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, açıklanan asgari ücrete ilişkin "AKP topladığı vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına yüzde 44 zam yaparken, işçiye ve emekçiye yüzde 30 zammı reva gördü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabı üzerinden 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. Karabat, şu paylaşımı yaptı:

"AKP topladığı vergilere, harçlara, yeniden değerleme oranına yüzde 44 zam yaparken, işçiye ve emekçiye yüzde 30 zammı reva gördü. Saraylarında oturup sefa sürenler yine halkı yoksulluğa mahkum etti. Sanmayın ki bu devran böyle devam eder."