CHP'li Murat Emir'den İktidara 'Bölgesel Ortaklık' Tepkisi:  Hamasetinizin Altındaki Gerçekleri Konuşalım

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bize 'Filistin hassasiyeti' üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri 'bölgesel ortaklık' ifşa oldu! Hamasetinizin altındaki gerçekleri konuşalım." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından iktidara tepkide bulundu. Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bize 'Filistin hassasiyeti' üzerinden saldıran iktidar sözcülerinin telaşı ve acziyeti normal. Çünkü meşruiyet aradıkları yerler ile giriştikleri 'bölgesel ortaklık' ifşa oldu! Hamasetinizin altındaki gerçekleri konuşalım. Erdoğan'ın görüştüğü BlackRock CEO'su Larry Fink, bölgedeki savaşı bitiş üzerinden 'büyük fırsat' ve İran/Venezuela denklemiyle '50 dolarlık petrol' olarak okuyor. ABD Büyükelçisi ise müstemleke valisi edasıyla "Trump'ın vizyonunda Türkiye'nin ortaklığı hayati" diyor. Sesiniz çıkabiliyor mu? Hayır!"

Kurduğunuz ortaklık çok net. Siz onlara bölgede istediklerini veriyorsunuz, onlar da size halktan bir daha asla alamayacağınız o meşruiyeti... Bu bölgesel 'ortak vizyonunuz' bozulmasın diye de içeride geleceğin iktidarına karşı -tıpkı Brezilya'da olduğu gibi- ortak bir baskı ve yargı süreci yürütüyorsunuz. Müstemleke valisi kılıklı Barrack da cumhuriyetimize monarşi gömleği dikmeye çalışıyor. Ama boşuna çırpınıyorsunuz; bu kirli ortaklık halkın iradesinden dönecek!"

Kaynak: ANKA