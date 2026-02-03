Haberler

CHP'li Gülcan Kış: "Enflasyon Tüik'e Göre Düşük, Ramazan Pidesine Göre Yüksek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ramazan pidesine yapılan yüzde 25'lik zammı enflasyon oranları ile kıyaslayarak, hayat pahalılığının artışını vurguladı. Kış, resmi enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve vatandaşların mutfaktaki gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon oranı ile ramazan pidesine yapılan zammı kıyaslayarak, "Enflasyon tartışmalarının gölgesinde açıklanan ramazan pidesi fiyatları, hayat pahalılığının en sade ve en çarpıcı göstergelerinden biri oldu. 2025 yılında 20 TL olan 250 gram ramazan pidesi, 2026 itibarıyla 25 TL'ye yükseldi. Enflasyonun düştüğü yönündeki resmi açıklamalara rağmen, temel bir gıda ürününde yaşanan bu artış, vatandaşın hissettiği gerçek enflasyonun rakamlardan çok daha yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamları arasındaki farka dikkati çekerek, "Aynı ay, aynı ülke, aynı ekonomi. Ama üç farklı enflasyon. Rakamlar küçülüyor, sofradaki yangın büyüyor. Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye'de artık tek bir ekonomik gerçek değil, üç ayrı tablo olduğunu bir kez daha ortaya koydu. TÜİK, ENAG ve İTO'nun açıkladığı farklı enflasyon oranları, kağıt üzerindeki rakamlarla vatandaşın mutfağındaki gerçek arasındaki derin uçurumu gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

"TÜİK'in sepetinde ramazan pidesi olmayabilir ama vatandaşın sofrasında var"

Ramazan pidesine gelen yüzde 25'lik zammın hayat pahalılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Kış, "Enflasyon tartışmalarının gölgesinde açıklanan ramazan pidesi fiyatları, hayat pahalılığının en sade ve en çarpıcı göstergelerinden biri oldu. 2025 yılında 20 TL olan 250 gram ramazan pidesi, 2026 itibarıyla 25 TL'ye yükseldi. Bu artış, yüzde 25 zam anlamına geliyor. Enflasyonun düştüğü yönündeki resmi açıklamalara rağmen, temel bir gıda ürününde yaşanan bu artış, vatandaşın hissettiği gerçek enflasyonun rakamlardan çok daha yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Enflasyon TÜİK'e göre düşük, ramazan pidesine göre yüksek. TÜİK'in sepetinde ramazan pidesi olmayabilir ama vatandaşın sofrasında var. Enflasyon kağıt üzerinde düşüyor deniyor ama pide her yıl biraz daha pahalılaşıyor. Ekonomi yönetilmiyor, algı yönetiliyor" dedi.

"Mutfakta yangın büyürken, kağıt üzerinde pembe bir tablo çiziliyor"

"Enflasyon düşüyorsa bu borçlar neden büyüyor?" diye soran CHP'li Kış, ekonomik verilere göre vatandaşın borcunun arttığını hatırlatarak, "Yoksulluk büyürken rakamlar küçültülüyor. Gerçek gizleniyor, fatura halka kesiliyor. Bu ekonomi modeli halkı değil, iktidarı koruyor. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borcu 6,1 trilyon liraya çıktı, yurttaşlar 2025 yılında bankalara 1 trilyon 222 milyar lira faiz ödedi, sadece ocak ayında icra dairelerine 866 bin yeni dosya geldi. Aynı dönemde bankacılık sektörünün 1,2 trilyon lira brüt kar açıkladı" ifadelerini kaydetti.

Uygulanan ekonomi politikalarının enflasyonla mücadele değil, halktan bankalara kaynak transferi anlamına geldiğini savunan Kış, "Bu ülkede enflasyon düşmüyor; sadece rakamlar aşağı çekiliyor. Mutfakta yangın büyürken, kağıt üzerinde pembe bir tablo çiziliyor. Gerçek mutfakta, rakamlar kağıtta" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Verdiği altınları ödemeyen oğlunu bıçakla öldürdü

Bu defa baba kan döktü! Altın yüzünden oğluna kıydı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti