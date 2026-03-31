CHP'li Kaya: "Trafik Cezalarının Sahadaki Gerçeklere Uygun Olarak Acil Şekilde Yeniden Düzenlenmesini Talep Ediyoruz"

Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Artan trafik cezaları üzerinden iktidarı eleştiren ve trafik cezalarının sahadaki gerçeklere uygun olarak acil yeniden düzenlenmesini talep eden Kaya, şöyle konuştu:

Kaya, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Artan trafik cezaları üzerinden iktidarı eleştiren ve trafik cezalarının sahadaki gerçeklere uygun olarak acil yeniden düzenlenmesini talep eden Kaya, şöyle konuştu:

"Trafiğe çıkan vatandaşımızın cebindeki parayı alabilmek için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Yapay zeka ile ceza, drone'la ceza, helikopterle ceza, radar aracıyla ceza, kamerayla ceza; hem yüksek ceza kesiyorsunuz hem ehliyetini alıyorsunuz hem aracını bağlıyorsunuz. Vatandaşın cebindeki parayı almaya gelince varsınız ama cebine para koymaya gelince yoksunuz. Bozduğunuz ekonomiyi vatandaşa ceza keserek düzeltmeye kalkıyorsunuz. Asgari ücretlinin 28 bin lirayla, emeklinin 20 bin lirayla geçinemediği ortamda, sahanın gerçeklerini bilmeden masa başında aldığınız kararlarla vatandaşı perişan ediyorsunuz. Trafik cezalarının sahadaki gerçeklere uygun olarak acil bir şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz."

"Trafik cezaları nakliyeci esnafımızı adeta isyan ettirmiş durumda"

Seçim bölgem Antalya'da nakliyeci esnafımızla bir araya geldim. Antalya Nakliyeciler Sitesi'nde yapmış olduğum ziyarette bir dokunduk, bin ah işittik. Bugün trafik cezaları nakliyeci esnafımızı adeta isyan ettirmiş durumda. Uzun yolda ceza yemeden gitmek neredeyse imkansız bir durum. Hem yüksek cezalarla karşı karşıyalar hem de puanları dolduğu için ehliyetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Bakın, araçlarına koydukları küçük aksesuarlardan dolayı bile ceza yiyorlar. Bir trafik polisi durdurduğunda, 'Vekilim, kalp krizi geçirecek gibi oluyoruz' diyorlar. Bu işi ticari olarak yapan şoför esnafımız için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şart. Ayrıca trafik cezaları da makul seviyelere bir an önce çekilmek zorunda. Eğer bu gidişte bir düzenleme yapılmazsa, 'Aracımızı satacağız' diyor nakliyeci esnaflarımız. Bugün nakliyeci esnafımızın günlük araç kullanma süresi 9 saatle sınırlı. Yükleme ve indirme süreçlerinde de saatler kaybediyorlar. Bu yüzden günlük araç kullanma süresinin 9 saatten 12 saate çıkarılması gerekiyor. Her 4 saatte bir dinlenme verilsin. Takograf da buna göre yeniden düzenlensin. Uzun yolda trafik ışıkları bir anda yeşilden kırmızıya döndüğü için de araçlarıyla geçerken ceza yiyorlar ve bundan dolayı da büyük bir mağduriyet yaşadıklarını ifade etmektedirler. Yine uzun yollarda dinlenme alanları yok denecek kadar az ve birçok tesiste şoför arkadaşlarımızı kabul etmiyorlar. Avrupa'da olduğu gibi nakliye esnafımız için kamyon ve tır şoförlerimiz için temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri dinlenme alanlarının bir an önce karayollarında, uzun yollarda ayrılması elzem olmuştur.

Diğer bir konu, nakliyeci esnafımızla alakalı. Mazotunu gider gösterebiliyor, aracına yaptığı masrafı da gider gösterebiliyor. Ancak çocuğuna yaptığı okul masrafını, eve harcadığı giderleri maliyet olarak gösteremiyor. Dolayısıyla, cebine giren bütün giderlerden sonra net para üzerinden vergi alınsın esnafımızdan. Bir de üstüne cezalar da gelince tamamen işin içinden çıkamıyor ne yazık ki. Nakliyeci esnafımızın yakındığı diğer bir konu da vergi ve SGK prim borçları nedeniyle neredeyse birçok esnafın hesabının bloke edilmiş durumda olmasıdır. İnsanlar hareket edemiyor. Siz bu borçları yapılandırın, insanlara bir hareket alanı verin. İnsanlar çalışsın, kazansın, kendilerini biraz döndürsünler; borçlarını ödemeye başlarlar. Yoksa bu gidişte ayakta kalacak esnafımız kalmayacak."

