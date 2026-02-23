CHP'li Karasu, Soma Termik Santrali'nde Üretimin Durdurulmasını ve 87 İşçinin Ücretsiz Olarak İşten Çıkarılmasını TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Termik Santrali'nde üretimin kademeli olarak durdurulması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılması konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Karasu, "Bakanlığınız, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelir kaybını telafi edecek herhangi bir destek programı planlamakta mıdır?" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Soma Termik Santrali'nde üretimin kademeli olarak durdurulması ve işçilerin ücretsiz izne çıkarılması konusunu TBMM günemine taşıdı. Karasu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren ve 2015 yılında özelleştirilen Soma Termik Santrali'nde üretimin kademeli olarak durdurulması kararı alınmış; bu karar doğrultusunda 87 işçi ücretsiz izne çıkarılmıştır. Soma B Termik Santrali'nin özelleştirilerek Konya Şeker'e devredilmesi hem santral için hem de Soma ilçesi için adeta sonun başlangıcı olmuştur. Soma ekonomisinin temel direklerinden biri olan bu santralde yaşanan her gelişme yalnızca işçileri değil, geçim kaynaklarının büyük ölçüde santrale bağlı olarak yaşayan tüm ilçe halkını doğrudan etkilemektedir."

"Bu karar, ciddi bir kriz alanına işaret etmektedir"

Konya Şeker, kar edemediği iddiasıyla santrali satmak isterken, şirketin kamu iştiraki Türkiye Kamu iştiraki olan Türkiye Kömür İşletmeleri'ne olan borcu ise 18 milyar lirayı geçmiştir. Sendika temsilcileri, Ankara'dan somut ve olumlu bir yanıt alınmaması halinde Soma genelinde kitlesel eylemler yapılacağını, esnafın kepenk kapatacağını ve ulaşım araçlarıyla protestolar düzenleneceğini açıklamıştır. Bu tablo, yalnızca bir işletme kararının ötesinde, kamusal sorumluluk ve sosyal devlet ilkesi bakımından ciddi bir kriz alanına işaret etmektedir."

Karasu, şu sorulara yanıt istedi:

-Soma Termik Santrali'nde kaç çalışan bulunmaktadır? Santralde kaç ünitenin kaçında faaliyet sürdürülmektedir? Üretimin kademeli olarak durdurulması kararı sürecinden Bakanlığınızın önceden bilgisi var mıdır? Bu süreçte Bakanlığınız hangi girişimlerde bulunmuştur?

-Süresiz ücretsiz izne çıkarılan 92 işçinin hukuki statüsü nedir? Bu uygulama hangi gerekçeyle yapılmıştır? İş Kanunu açısından bu uygulama denetlenmiş midir? Denetlenmiş ise sonuçları nelerdir?

-Özelleştirme sonrası yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği denetlenmiş midir? Şirketin istihdam ve üretim taahhütleri bulunmakta mıdır? Bu konuda bakanlığınızın yaptığı/yapacağı çalışmalar var mıdır? Var ise içeriği ve sonuçları nelerdir?

-Santralin özelleştirmenin ardından Konya Şeker devletten ne kadar teşvik almış ve bu teşviklerin ne kadarı Soma Termik Santrali'ne yatırım için kullanılmıştır?

-Sosyal devlet ilkesi gereği, Soma halkının geçim kaynağını doğrudan etkileyen bu karar karşısında Bakanlığınızın somut eylem planı nedir?

-Bakanlığınız, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin gelir kaybını telafi edecek herhangi bir destek programı planlamakta mıdır?

-Santralin tamamen kapanması halinde kaç işçinin doğrudan ve dolaylı olarak işsiz kalacağına dair Bakanlığınızın bir etki analizi var mıdır?

-Soma ilçesinin ekonomik yapısı dikkate alındığında, santralin kamulaştırması bakanlığınızın gündeminde midir? Bu konuda ilgili diğer bakanlıklarla yürütülen bir çalışma var mıdır?

Kaynak: ANKA