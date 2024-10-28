CHP'li Karasu, Ajet'in Yüksek Fiyatlarını Eleştirdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, THY'nin alt markası Ajet'te simit-çayın 200 TL, bir pet şişe suyun ise 40 TL'ye satılmasını eleştirdi. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi de veren Karasu, "Vatandaş uçak parasını denkleştirip uçağa binebilse bile, bu fiyatların anlamı 'aç-susuz git gel' demekten başka bir şey değil" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletekili Ulaş Karasu, "AKP'nin 'Hava yolu, halkın yolu' sloganıyla övündüğü uçaklarda simit-çay cep yakıyor" diyerek Ajet'in fiyatlarını eleştirdi. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Karasu, daha önce THY'nin alt markası AnadolujJet'in yerine 31 Mart'ta yeni işletme ruhsatı alarak Ajet'in hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, daha önce uçak içinde ücretsiz sunulan ikramların kaldırıldığını hatırlattı. Karasu, yolcuların uçuş saatinden en az bir saat önce havaalanında olması gerektiğini, buna Ajet'in artık klasikleşen rötarları ve arızalarının da eklendiğinde vatandaşların adeta açlık ve susuzlukla sınava çekildiğini söyledi. Karasu, Ajet uçaklarında, marketlerde 4 liraya satılan 330 mililitre pet şişe suyun 40 TL'ye, karton bardakta çayın 70 TL'ye, simit-çayın ise 200 TL'ye, bir tane sandviçin fiyatının 230 TL'ye satılmasına tepki gösterdi.

Karasu, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Ajet uçaklarındaki yiyecek/içecek fiyatları, neye göre belirlenmektedir? Vatandaşın havalimanlarındaki ve uçaklardaki yüksek yiyecek/içecek fiyatlarından rahatsız olmasına karşın, bu konuda bakanlığınızın herhangi bir işlem yapmamasının gerekçesi nedir? Bakanlığınızın havalimanlarındaki ve uçaklardaki yiyecek/içecek fiyatlarına, en azından ana ihtiyaç kalemleri olan; su, kahve, çay ve simit gibi gıda ürünlerine tavan fiyat uygulaması gündeminizde midir?"

"Böyle bir uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yok"

Karasu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İktidar 'Hava yolunu halkın yolu yaptık' diyordu. Çok değil 14 yıl önce tüm vergiler dahil 25 TL'ye uçak bileti bulunabiliyordu. Yine aynı tarihlerde KKTC'ye 50 TL'ye uçulabiliyordu. Şimdi o paraya bırakın uçmayı, bir karton bardak çay bile alamıyorsunuz. Böyle bir uygulamanın kabul edilebilir bir yanı yok. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının savunması olarak, havaalanlarındaki kiraların yüksekliğini gösteriyorlar. Kiraya veren kim? Bakanlık değil mi? Yoksa, her yıl milyarlarca lira kaynak akan Yap-İşlet-Devret yöntemiyle havaalanını işleten firmalar, bir gecede adı değiştirilip yeni bir firmaymış gibi uçan Ajet mi bu pahalılığın sorumlusu? İş Cumhurbaşkanlığının uçak filosuna geldiği zaman itibardan tasarruf etmeyen iktidar, söz konusu halk olduğu zaman bu fahiş fiyatları koymasının açıklanabilir hiçbir tarafı yok. Vatandaş uçak parasını denkleştirip uçağa binebilse bile, bu fiyatların anlamı 'aç-susuz git gel' demekten başka bir şey değil."