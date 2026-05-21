CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Özgür Karabat: "Türkiye'de Demokrasi Rafa Kaldırılmıştır, En Büyük Zararı Ekonomi Görecektir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararına ilişkin, "Bu karar ile Türkiye'de demokrasi rafa kaldırılmıştır. En büyük zararı ekonomi görecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar ile Türkiye'de demokrasi rafa kaldırılmıştır. En büyük zararı ekonomi görecektir. Demokrasinin olmadığı yerde mülkün de güvencesi olmaz. Bu nedenle yatırımcılar borsadaki varlıklarını hızla satışa çıkarmıştır. 20 dakika içinde borsadaki kayıp yüzde 6'yı aşmış ve devre kesici uygulanmıştır. Borsadaki kayıp, yarın ve bayram sonrasında da sürecektir. Fonlarda da büyük kayıplar vardır. Tahvil faizleri yükselmektedir. Faizler artacak, enflasyon düşmeyecektir. Türkiye'yi bilerek ve isteyerek sefalete sürükleyenleri halkımız unutmayacaktır."

Kaynak: ANKA