Haberler

CHP'li İmamoğlu, 19. Kent Lokantası'nı Açtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 70 TL'ye 4 çeşit yemeğin sunulduğu 19. Kent Lokantası'nın açılışını duyurdu. İmamoğlu, bu lokantaların milletin hakkı olduğunu vurguladı.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 70 TL'ye 4 çeşit yemeğin sunulduğu 19. lokantasının açılışına ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden yapılan paylaşımda, "Kent Lokantaları milletin hakkıdır. 4 çeşit sağlıklı ve lezzetli yemeği 70 TL'ye sunan 19. lokantamızı da açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.