CHP'li İmamoğlu, 19. Kent Lokantası'nı Açtı

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 70 TL'ye 4 çeşit yemeğin sunulduğu 19. lokantasının açılışına ilişkin bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinden yapılan paylaşımda, "Kent Lokantaları milletin hakkıdır. 4 çeşit sağlıklı ve lezzetli yemeği 70 TL'ye sunan 19. lokantamızı da açtık." ifadesini kullandı.