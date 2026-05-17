CHP'li Akkuş İlgezdi: "Bilet Fiyatları Memleket Hasretinin Önüne Geçti, Vatandaş Gidemiyor, Esnaf Dönemiyor"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ulaşım politikalarını eleştirerek, "İstanbul'dan Van'a gitmek isteyen beş kişilik bir ailenin sadece gidiş-dönüş bilet maliyeti 35 bin liralara ulaşıyor. Bu tablo, asgari ücretliyi ve emekliyi memleketine gitmekten vazgeçirip evine hapsetmek demektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde, şehirler arası ulaşım maliyetlerinin ulaştığı fahiş seviyeleri ve hem vatandaşı hem esnafı vuran ekonomik çıkmaza ilişkin konuştu.

Ekonomik krizin en net görüldüğü yerlerin başında otogarların geldiğini belirten ve bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların karşılaştığı mali tabloyu eleştiren Akkuş İlgezdi, "Vatandaşımız bayramda bir nefes almak, ailesine kavuşmak istiyor ancak ulaşım maliyetleri seyahat özgürlüğünü fiilen ortadan kaldırmıştır. İstanbul'dan Edirne'ye gitmek bile bir aileye 7 bin liraya mal olurken, Muğla 14 bin, Rize ise 18 bin 500 lira seviyesindedir. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan bir yurttaşın Van için talep edilen 35 bin lirayı karşılaması imkansızdır. İnsanlarımız artık tatil planı değil, hayatta kalma planı yapıyor. İstanbul içerisinde bile bir yerden bir yere gitmek zorlaşmışken, Anadolu'ya seyahat artık lüks haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"MAZOT 80 LİRA, MASRAFLAR DAĞ GİBİ"

Bilet fiyatlarındaki artışın sadece firmaların inisiyatifinde olmadığını, iktidarın yanlış ekonomi politikalarının ulaşım sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, otobüs işletmecilerinin karşı karşıya olduğu devasa maliyetlerini "Sektörün en büyük gider kalemi olan mazot 80 liraya dayanmıştır. Bir otobüsün yıllık trafik sigortası 200 bin lirayı bulurken, yıllık MTV ödemesi 56 bin liraya ulaşmıştır. İşletmeciler her 30-40 bin kilometrede bir 25 bin lira bakım masrafı yapmak zorundadır. Sadece bir adet lastiğin fiyatı 17 bin liradır. Bayramda gidişlerin dolu, dönüşlerin boş olması ise maliyet yükünü daha da ağırlaştırmaktadır" diye konuştu.

"BAKANLIK ELİYLE OTOGAR GİRİŞİNE FAHİŞ ZAM"

Gamze Akkuş İlgezdi, otogar giriş ücretlerinin bizzat Bakanlık tarafından belirlendiğine dikkati çekerek, "Otogar giriş ücretleri 500 liradan başlayıp 2500 lira bandına kadar çıkmaktadır. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri sefer başına binlerce liraya mal olmakta. Yazıhane kiralarının aylık 100 bin lira seviyesinde olduğu bir düzende, bir de biletlerin yüzde 80'inin satıldığı dijital uygulamaların aldığı yüzde 15'lik komisyon eklenince, firmanın eline sadece yüzde 5'lik bir pay kalmaktadır. Bu sürdürülebilir bir sistem değildir, hem vatandaş hem de esnaf bu sistemin altında ezilmektedir" dedi.

"VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERİN"

Hükümetin ekonomi politikalarının sahadaki gerçekle uyuşmadığını belirten Akkuş İlgezdi, "Emekli evinde oturmaya mahküm edilmiş, öğrenci ailesinin yanına gidemez hale gelmiştir. Otogarlarda bilet fiyatını gören vatandaş gerçek enflasyonu iliklerine kadar hissediyor. Halkı yoksulluğa, ulaşım sektörünü ise iflasa sürükleyen bu düzen derhal değişmelidir. Bayram sevincini hüzne dönüştüren bu maliyetler, bir yönetim başarısızlığının en somut kanıtıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA