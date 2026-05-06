CHP'li İlgezdi: "İlaç Yokluğu Halk Sağlığı Felaketine Dönüştü"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Türkiye'de ilaç yokluğu artık bir halk sağlığı felaketine dönüştü" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yayımladığı videoda, Türkiye'de ilaç temininde yaşanan sorunlara değindi. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilaç yokluğu artık bir halk sağlığı felaketine dönüştü. Vatandaş elinde reçetesi karşısında boş eczane raflarıyla çaresizliğe bırakılıyor. Kanser hastası çaresiz. Diyabetli insülin için gün sayıyor. Çocuklar ateşler içinde şurup bekliyor. Hastane var, şifa yok. Tedavi var, kaynak yok. Sistem var, randevu yok."

Gerçek döviz kuru ile iktidarın sabit kur inadı arasındaki devasa fark her geçen gün yurttaşımızın yaşam hakkını elinden alıyor.

İlaç bir tasarruf kalemi, bir maliyet hesabı veya sadece bir piyasa unsuru olarak görülemez. Sağlık anayasa ile güvence altına alınmış en temel haktır."

İlgezdi, sorunun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) araştırma önergesi sunduğunu kaydederek, "Halkın ilaca erişimi şirketlerin kar hırsına veya hatalı ekonomik politikalarına kurban edilemez. Ben bu sorunun çözümü için Meclis'e araştırma önergesi verdim. Gelin bu konuyu gündeme alalım. Eczanelerdeki bu derin mağduriyeti hep birlikte dindirelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA