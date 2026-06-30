TBMM Genel Kurulu... CHP'li Günaydın'dan İktidara NATO Eleştirisi: Parayı Yoksulluğu Gizlemek İçin Değil, Yoksulluğu Bitirmek İçin Harcayın

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde alınan önlemleri eleştirerek, "Parayı yoksulluğu gizlemek için değil, yoksulluğu bitirmek için harcayın" dedi. NATO Zirvesi nedeniyle TBMM'nin çalışmalarına ara verilmesini eleştiren Günaydın, yoksul mahallelerin açık hava panolarıyla kapatılmasına harcanan kaynağın yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin söz taleplerini yerine getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerinin olağan sınırları aştığını savundu. Zirve nedeniyle başkentte yaşamın durma noktasına getirildiğini öne süren Günaydın, "Meclis kapalı. NATO toplantısıyla Meclis'in ne sorunu var ki? Meclis çalışmaya, yasama ve denetim faaliyetini yürütmeye niye devam edemiyor?" diye sordu.

Zirve hazırlıkları kapsamında yoksul mahallelerin açık hava panolarıyla kapatıldığını ve bu uygulama için 12 milyar lira harcandığını savunan Günaydın, "Keşke bu harcadığınız parayı yoksulluğu gizlemek için değil de o mahalleleri yoksulluktan kurtarmak için harcasaydınız" dedi. Bazı medya kuruluşlarının zirveyi takip edemeyeceğini belirterek buna da tepki gösteren Günaydın, "Bu basın organlarıyla derdiniz ne?" ifadelerini kullandı.

Günaydın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamaları da eleştirerek, TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer ile akademisyen Emel Memiş'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Tutuklamaların olası protestoları engellemeye yönelik olduğunu savunan Günaydın, "Önleyici kolluk tedbiri diye açıklamaya çalışıyorsunuz. Oysa hürriyeti bağlayıcı cezayı önleyici kolluk tedbiri olarak açıklamaya yelteniyorsunuz" diye konuştu.

Türkiye'nin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Günaydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine uzun süredir yeni savaş uçağı girmediğini, F-35 programından çıkıldığını ve Eurofighter tedarikinin gerçekleşmediğini belirtti. Ulusal güvenliğin hamasetle değil akılcı planlama ve doğru kaynak kullanımıyla sağlanacağını ifade eden Günaydın, "Türk Silahlı Kuvvetleri elbette ulusal güvenliğimiz açısından onurumuzdur. Kuvvetli bir orduya bu coğrafyada herkesin ihtiyacı vardır ancak ulusal güvenlik hamasetle değil, akılcı planlamalarla olur" dedi.

Kaynak: ANKA