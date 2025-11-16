CHP'li Gülcan Kış: Ekonomide Hayal Dünyası

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de açıklanan enflasyon rakamlarının halkın yaşadığı ekonomik gerçekliği yansıtmadığını belirterek, "Bu iktidar halkın yaşadığı enflasyonu değil, kendi yarattığı sanal tabloyu yönetiyor. Bir yanda TÜİK'in ekranında bahar var, diğer yanda mutfakta yangın. Mehmet Şimşek hala 'reform', 'enflasyon düzenlemesi' diyor; ama o düzenlemeler pazarda fileyi değil, boş cüzdanı büyütüyor. Bu artık ekonomi değil, hayal dünyasında kurulmuş bir vitrin yönetimi" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Kış, iktidarın "pembe tablolarla" vatandaşın aklıyla alay ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekim ayında TÜİK enflasyonu yüzde 2,55, ENAG yüzde 3,74 olarak açıkladı. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 32,87, ENAG'ın verisi ise yüzde 60. Yani arada 27 puanlık bir uçurum var. Bu fark bir istatistik hatası değil, bilinçli bir manipülasyondur. TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon, dünyadaki 78 ülkenin yıllık enflasyonundan bile yüksekken hala halka 'sabır' diyorsunuz! Merkez Bankası 2025 yılı için önce yüzde 14, sonra 21, sonra 24 hedefi açıkladı. Şimdi ise 'yıl sonu yüzde 31–33 arasında kalacak' diyor. Her tahmin bir öncekini yalanlıyor, her hedef bir sonrakini çürütüyor. Bu kadar yanılgının olduğu bir yerde artık ekonomi değil, yalan yönetimi vardır.

22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü, sadece 10 ayda 6 bin 330 lira eridi. Bugünkü maaşla, geçen yılın aralık ayında 15 bin 770 liranın alabileceği kadar mal ve hizmet alınabiliyor. Yani kağıt üzerinde ücret artıyor, ama sofrada eksiliyor. Temmuz'da 16 bin 881 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının 1.730 lirası sadece dört ayda eridi. Emekli aldığı zamla değil, enflasyon farkıyla geçinmeye çalışıyor.

"Hayal dünyasında ekonomi yönetimi"

Bu iktidar halkın yaşadığı enflasyonu değil, kendi yarattığı sanal tabloyu yönetiyor. Bir yanda TÜİK'in ekranında bahar var, diğer yanda mutfakta yangın. Mehmet Şimşek hala 'reform', 'enflasyon düzenlemesi' diyor; ama o düzenlemeler pazarda fileyi değil, boş cüzdanı büyütüyor. Bu artık ekonomi değil, hayal dünyasında kurulmuş bir vitrin yönetimi. Gıda fiyatları bir yılda yüzde 35 artarken, dünyada FAO endeksi aynı dönemde yüzde 0,4 azalmış. Yani dünyada fiyatlar düşerken Türkiye'de sofralar yanıyor. Bu tabloyu 'dış şok'la açıklayamazsınız. Bu tablo, içerdeki beceriksizliğin, yanlış politikanın ve bilinçli inkarın eseridir. Mutfakta tencere kaynamıyorsa, reformdan değil umursamazlıktan söz edilir. Halk gerçek enflasyonu manavda, kasapta, markette görüyor. Bu tabloyu yaratanlar halkın sofrasında oturmuyor. Ama biz, o sofralarda eksilen her ekmeğin hesabını sormaya devam edeceğiz."