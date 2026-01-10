Haberler

Gökhan Günaydın: "Dünyada Tarımın Başladığı Toprakları Ham Maddede Net İthalatçı, Gıda Enflasyonunda Dünya Birincisi Yapanlar Utansın"

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ziraat Mühendisleri Günü'nde tarım sektöründeki sorunlara dikkat çekerek, Türkiye'nin gıda enflasyonundaki birinciliğini ve net ithalatçılığını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ziraat Mühendisleri gününü kutlayarak, "Dünyada tarımın başladığı toprakları ham maddede net ithalatçı, gıda enflasyonunda dünya birincisi yapanlar utansın. Meslektaşlarımın günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ziraat Mühendisleri gününü sosyal medya hesabı X üzerinden kutladı. Günaydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu topraklarda tarımsal yükseköğretimin başlangıcının 180. yıldönümü olan bugün, Ziraat Mühendisleri Günü olarak kutlanıyor. Dünyada tarımın başladığı toprakları ham maddede net ithalatçı, gıda enflasyonunda dünya birincisi yapanlar utansın. Bugün tüm tarımsal ürünlerde net ithalatçıyız. Gıda enflasyonunda Türkiye, dünya birincisi. Yani bir taraftan üretici alın terinin karşılığını alamıyor diğer taraftan tüketici mutfağında çorba kaynatamıyor. Bu tablo Ziraat Mühendisleri Odası'nın ve meslektaşlarımızın tüm haklı uyarılarını dinlemeyen, çalışmalarına olanak tanımayan hükümetler ve bakanlıklar sayesinde gerçekleşmiştir. Türkiye buna mahkum olmak zorunda değildir. Doğayla uyumlu, üreticinin alın terinin karşılığını veren, ziraat mühendislerini saygın bir konuma taşıyan, tüketicinin sofrasını şenlendiren yeni bir tarım modelini kuracağız. Meslektaşlarımın günü kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
