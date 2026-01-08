Erhan Adem'den 'Süt Fiyatı' Tepkisi: "Üreticiye 'Dayan' Deniliyor Ama Ortada Dayanılacak Bir Zemin Bırakılmıyor"

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatına ilişkin "Bu rakamlarla üreticiye 'dayan' deniliyor ama ortada dayanılacak bir zemin bırakılmıyor. Süt üreticisi aylardır aynı şeyi söylüyor: Bu maliyetlerle üretimin devam edebilmesi için fiyat en az 27 TL olmalı ve bu fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmalıydı. Çünkü yem artıyor, elektrik artıyor, su artıyor, mazot artıyor; ama süt yerinde sayıyor. Bu denklem sürdürülebilir değil" dedi.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatı ile üreticinin emeğini, alın terini ve gerçek üretim maliyetlerini yok sayan bir karar alınığını söyledi. Adem'in konuya dair yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Ulusal Süt Konseyi'nin açıkladığı 22,22 TL'lik çiğ süt referans fiyatı, bugün Türkiye'de süt üretiminin geldiği noktayı değil, nasıl görmezden gelindiğini gösteriyor. Üzerine eklenen 1 lira 20 kuruşluk soğutma bedeli de tabloyu değiştirmiyor. Bu rakamlarla üreticiye 'dayan' deniliyor ama ortada dayanılacak bir zemin bırakılmıyor. Süt üreticisi aylardır aynı şeyi söylüyor: Bu maliyetlerle üretimin devam edebilmesi için fiyat en az 27 TL olmalı ve bu fiyat 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmalıydı. Çünkü yem artıyor, elektrik artıyor, su artıyor, mazot artıyor; ama süt yerinde sayıyor. Bu denklem sürdürülebilir değil.

"Zarar eden bir üretici ne kadar üretmeye devam edebilir?"

Buradan herkesin kendine sorması gereken çok basit sorular var: Zarar eden bir üretici ne kadar üretmeye devam edebilir? Her ay cebinden koyarak ayakta durmaya çalışan bir yetiştiriciye 'sabret' demek ne kadar gerçekçi? Ahırların birer birer boşalmasının, hayvanların kesime gitmesinin, gençlerin köyden kopmasının sorumluluğu kimde? Bugün yaşananlar tesadüf değil. Tarımda iflaslar artıyorsa, hayvancılık küçülüyorsa, kırsal sessizleşiyorsa bunun nedeni üretici değildir. Yanlış kararlar, geciken müdahaleler ve maliyet gerçeğinden kopuk fiyatlamalardır. Unutulmamalıdır ki süt üretimi yalnızca bir çiftçinin meselesi değildir. Süt; yemin, veterinerin, nakliyecinin, sanayicinin, işçinin, tüketicinin ortak halkasıdır. Bu halka kırıldığında sadece bir sektör değil, bir ülkenin gıda dengesi zarar görür. Süt üreticisi ayakta kalamazsa hayvancılık çöker; hayvancılık çökerse bunun bedelini herkes öder.

"Bu mesele sadece süt meselesi değil; bu, üretimde kalıp kalmama meselesidir"

Bugün tüketimde yaşanan daralmanın sorumlusu da üretici değildir. Halkın alım gücü düşmüştür. Çözüm; üretimi boğmak, çiftçiyi tasfiye etmek, sonra da 'ithalatla idare ederiz' demek olamaz. Açıkça soruyorum: Bu ülke kendi sütünü üretemez hale gelirse ne olacak? İthal süt tozuyla mı çocuklarımızın beslenmesini sağlayacağız? Bu, ne akılcıdır ne de bu topraklara yakışır. Bu fiyatla üretici desteklenmiyor; üretici zaman kazanması imkansız bir yarışa sokuluyor. Bugün açıklanan rakam, üretimi teşvik eden değil, üreticiyi yavaş yavaş sistem dışına iten bir rakamdır. Süt üreticisini ayakta tutmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Gıda güvenliği, kırsal yaşam ve ülkenin geleceği bunun üzerindedir. Yanlışta ısrar edilirse bedel büyür; hem üretici hem tüketici için. Bu nedenle bu kararın yeniden değerlendirilmesi şarttır. Üreticinin sesine kulak verilmeden, maliyet gerçeği görülmeden atılan her adım, sorunu çözmez; derinleştirir. Bizler, üreticinin emeğinin karşılığını aldığı, zarar ederek değil umutla ürettiği bir düzenin mümkün olduğunu biliyoruz. Bunun için konuşmaya, uyarmaya ve bu yanlışa karşı ses yükseltmeye devam edeceğiz. Çünkü bu mesele sadece süt meselesi değil; bu, üretimde kalıp kalmama meselesidir."