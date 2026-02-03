Haberler

CHP'li Erdem'den Enflasyon Tepkisi: "Asgari Ücretin Alım Gücü Bir Ayda 26 Bin 699 Liraya Geriledi"

Güncelleme:
CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon verilerini eleştirerek, asgari ücret ve emekli maaşlarının alım gücünün hızla düştüğünü vurguladı. Yıl başında yapılan maaş artışlarının enflasyondan dolayı anında eridiğini belirterek halkın dayanacak gücünün kalmadığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Antalya Mustafa Erdem, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirererek, "Yıl başında yapılan maaş artışları daha ilk ayda en az 4,4 puan kayba uğradı. Asgari ücretlinin 1.358 lirası, emeklinin farkı daha cebine girmeden eridi" açıklamasını yaptı.

CHP Antalya Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mustafa Erdem, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon verilerini eleştirerek "Bu rakamlar emekçi için bir yıkımdır" dedi.

?Aralık 2025'te yüzde 0,89 olarak açıklanan enflasyonun, Ocak ayında yüzde 4,84'e fırlamasını "İktidarın ücret artışları üzerindeki oyunu" olarak tanımlayan Erdem, zam yapılacağı zaman enflasyonun düşük gösterildiğini, sonrasında açıklanan rakamlarla ücret artışlarının daha ilk aydan anlamını yitirdiğini belirterek, "Yıl başında yapılan maaş artışları daha ilk ayda en az 4,4 puan kayba uğradı. Asgari ücretlinin 1.358 lirası, emeklinin 1.000 liralık farkı daha cebine girmeden buharlaştı. Bugün asgari ücretin alım gücü bir ayda 26 bin 699 liraya geriledi" ifadelerini kullandı.

"İktidar seçim sandığını hemen halkın önüne koymalıdır"

Yıllık enflasyonun yüzde 30,65 olarak açıklanmasını halkın yaşadığı hayat pahalılığıyla uyumsuz bulduğunu kaydeden Erdem, ?ekonomi politikalarının iflas ettiğini ve bu düzenin sürdürülemez olduğunu vurgulayarak "Bu şartlar altında halkın dayanacak gücü kalmadı, iktidar seçim sandığını hemen halkın önüne koymalıdır" çağrısını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı da eleştiren Erdem, "Bir simidi emekliye bölmeyi marifet gibi sunuyorlar. Bu bir lokma simit, iktidarın emekliye bakışının özetidir. Halk açlık sınırının altındayken başarı masalları anlatılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
