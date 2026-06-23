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CHP'li Erdem'den Araştırma Önergesi: "Vakıflara Aktarılan Milyarlar Araştırılsın"

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CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kamu kaynaklarından yararlanan TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi vakıfların mali yapıları ve denetim süreçlerinin araştırılması için Meclis araştırması açılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kamu kaynaklarından yararlanan vakıfların mali yapılarının, kamu kurumlarıyla yürüttükleri ilişkileri  ve denetim süreçlerine ilişkin Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kamu kaynaklarından yararlanan vakıfların mali yapılarının, kamu kurumlarıyla yürüttükleri ilişkileri  ve denetim süreçlerine ilişkin araştırma önergesi verdi. TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, özellikle kamuoyunda sıkça tartışma konusu olan TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşlarla kamu kurumları arasında yapılan protokoller, taşınmaz tahsisleri ve bütçe desteklerinin şeffaf biçimde incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Erdem, son yıllarda vakıf ve derneklere aktarılan kamu kaynaklarında dikkat çekici artış yaşandığına işaret ederek, yalnızca Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinden 2020-2025 döneminde 4,5 milyar TL'yi aşan kaynak transferi yapıldığını belirtti.

Önergede ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 676 vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşla protokol yürüttüğüne dikkat çekilerek, bu iş birliklerinin mali boyutunun, kamu kaynaklarının kullanım şeklinin ve denetim süreçlerinin ayrıntılı olarak araştırılması talep edildi.

CHP'li Erdem, kamu kaynaklarından yararlanan vakıflar için bağımsız denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, denetim raporlarının kamuoyuna açılması ve Sayıştay denetiminin kapsamının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Millet adına kullanılan her kuruşun hesabı verilebilmelidir" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
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