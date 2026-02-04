CHP'li Işık Gezmiş: İlaç Yokluğu Bir Algı Değil Ülkemiz Hastalarımızın Yaşadığı Ciddi Bir Sağlık Sorunudur, Halk Sağlığı Sorunudur

(TBMM) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan 'ilaç yok' hattına ilişkin yaptığı basın açıklamasında, "İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemiz hastalarımızın yaşadığı ciddi bir sağlık sorunudur. Halk sağlığı sorunudur. Bu kriz günü kurtaran güncellemelerle değil gerçekçi bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla çözülebilir. Eczacı ilacın güvencesidir. İlaç yoksa sorumlusu eczacı değil sistemin bu hale getirilmesidir. İlaç sağlık sisteminde acilen güncellemeler yapılmalı. Hasta, eczacı ve tedavi yazan doktorun mağduriyeti giderilmelidir" dedi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, TBMM'de Türkiye'deki ilaç erişimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Işık Gezmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyurulan 'ilaç yok' hattının Türkiye'de ilaca erişimde yaşanan derin krizin resmen kabul edildiğinin açık bir ilanı olarak nitelendirerek "Yıllardır dile getirdiğimiz uyarılar ne yazık ki bugün bir telefon hattına indirgenmiş, sorunun kaynağı yine yanlış yerde aranmıştır. Oysa gerçek Türkiye'de yaşanan ilaç Yoklukları, eczacıların tutumu ya da eczanelerin stok yönetimi ile ilgili değil, yanlış ve sürdürülemez ilaç fiyat politikalarıyla doğrudan ilgilidir. İlaç yokluğu eczacıyı da, hastayı da, tedaviyi düzenleyen doktoru da mağdur etmektedir" dedi.

"Kanser ilaçları, hormon ilaçları, antibiyotikler, psikiyatri ilaçları gibi hayati öneme sahip birçok ilaçta ciddi temin sorunları var"

Son yıllarda giderek artan ilaç yoklukları ve ilaca erişim sorunlarının hem hastalar hem de ilaçları güvenli şekilde hastaya ulaştırmakla yükümlü eczacılar arasında ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Işık Gezmiş, "Bu sorun aslında ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Gerçek euro kuru 51.35 iken ilaç fiyatlarının hesaplandığı euro kuru hala 25.33'tır. Bu tablo ilacın Türkiye pazarında bulunamamasının temel sebebidir aslında. Hayati öneme sahip bir Birçok ilaç ciddi temin sorunları yaşanmaktadır. Kanser ilaçları, hormon ilaçları, antibiyotikler, psikiyatri ilaçları gibi hayati öneme sahip birçok ilaçta ciddi temin sorunları vardır bugün ülkemizde" ifadelerini kullandı.

"Eczacının temel görevi ilacı erişilebilir kılmaktır"

Işık Gezmiş, Avrupa Birliği ülkelerinde her 100 yeni tedavinin ortalama 46'sına erişim sağlanabilirken ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 3 seviyesinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunun nedeni tercih edilen yanlış ekonomi politikalarıdır. İlaç yokluklarının temel nedeni mevcut fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğu ve bu nedenle ilaçların Türkiye pazarına yeterli ve sürdürülebilir bir biçimde sunulamamasıdır. Öte yandan 'ilaç yok' hattı eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirilme yapılması hastayla eczaneyi karşı karşıya getirebilmek için bir potansiyel yaratmaktadır. Emanete alınmış ilaçlar, medulaya henüz düşmemiş ürünler, yarım kalan reçeteler ve sistem hataları nedeniyle eczacıları haksız ithamlarla karşı karşıya bırakacak. İlaç yokluğunun faturasını eczacılara kesecektir. Oysa eczacının temel görevi ilacı erişilebilir kılmaktır. Sahada ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan hekimle iletişim kuran, hastasına mağdur etmemek için çaba gösteren eczacının ta kendisidir. Hasta, hekim ve eczacının aynı anda mağdur olduğu bu tabloda çözüm ihbar hatları kurmak değildir."

İlaç üretiminden hastaya uzanan zinciri sürdürülebilir kılacak, kamu kaynaklarını etkin kullanan adil bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sistemini hayata geçirmek Gereklidir. İlaçta dışa bağımlılığı azaltmanın, kalıcı ilaç yokluklarının önüne geçmenin ve ulusal sağlık güvencesini sağlamanın yolu yerli ve yeni ilaç sanayinin stratejik biçimde desteklenmesinden geçmektedir. Ar-Ge yatırımlarının teşvik edildiği, üreticinin öngörülebilir bir fiyatlandırma sistemi ile desteklendiği bir model hayata geçirilmeden bu kriz çözülemez. İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemiz hastalarımızın yaşadığı ciddi bir sağlık sorunudur. Halk sağlığı sorunudur. Bu kriz günü kurtaran güncellemelerle değil gerçekçi bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla çözülebilir. Eczacı ilacın güvencesidir. İlaç yoksa sorumlusu eczacı değil sistemin bu hale getirilmesidir. İlaç sağlık sisteminde acilen güncellemeler yapılmalı. Hasta, eczacı ve tedavi Yazan doktorun mağduriyeti giderilmelidir."