CHP'li Durmaz: Tarımın Geleceği Alarm Veriyor

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, artan üretim maliyetleri ve tarımda yaş ortalamasının yükselmesi nedeniyle tarımın sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğunu belirtti. Gençlerin tarımdan uzaklaştığını ve gıda arz güvenliğinin tehlikede olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin artan üretim maliyetleri olduğunu belirterek, "Mazottan gübreye, ilaçtan elektriğe kadar her kalemde fahiş artışlar yaşanıyor. Çiftçi ürününü satamıyor, satan da maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Bir yanda küresel şirketlerin belirlediği girdi fiyatları, diğer yanda piyasanın insafına bırakılmış satış fiyatları var" ifadelerini kullandı.

Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, tarımda yaş ortalamasının hızla yükseldiğini, gençlerin tarımdan uzaklaştığını ve gıda arz güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Durmaz, erkek çiftçilerin yaş ortalamasının 58, kadın çiftçilerin ise 61'e yükseldiğine işaret ederek, "Tarımın geleceği alarm veriyor. Tarlada çalışan eller yaşlanıyor, gençler toprağından kopuyor. Bu tablo sadece bir demografik gerçek değil, gelecekte kendi gıdamızı üretme gücümüzü kaybetme tehlikesidir" ifadelerini kullandı.

" Tarım, artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır"

Durmaz, çiftçilerin en büyük sorunlarından birinin artan üretim maliyetleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mazottan gübreye, ilaçtan elektriğe kadar her kalemde fahiş artışlar yaşanıyor. Çiftçi, ürününü satamıyor, satan da maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Bir yanda küresel şirketlerin belirlediği girdi fiyatları, diğer yanda piyasanın insafına bırakılmış satış fiyatları var. Bu denklemde çiftçi her geçen gün biraz daha borçlanıyor, üretimden kopuyor. Tarım, artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır."

Üreticinin alın teriyle yetiştirdiği ürünün değerini bulamadığını belirten Durmaz, özellikle süt, buğday, domates, biber, karpuz, mısır, soğan, patates ve birçok ürün üreticisinin son yıllarda zarar ettiğini ifade etti. Durmaz, tüketicinin pazarda pahalıya ürün aldığına, üreticinin ise kazanamadığına değinerek, "Bu tablo, üretimden tüketime kadar yanlış kurgulanmış tarım politikalarının sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

"Tarımın kaderi, ithalat politikalarına terk edilemez"

Kırsaldan kente göçün hızla arttığını, birçok köyün artık sadece yaz aylarında dolduğunu belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Artık köyde doğan genç, köyde kalmak istemiyor. Çünkü orada yaşam yok, okul yok, sosyal imkan yok, internet yok. Kırsalda yaşam kalitesini artırmadan, gençlere 'tarım yapın' demek kuru bir temenniden öteye geçmez. Köyde yaşayanın köyde kalmasını sağlayacak sosyal, kültürel ve ekonomik politikalar acilen uygulanmalıdır. Genç çiftçilere düşük faizli kredi, vergi muafiyeti, sigorta kolaylığı ve arazi edinme desteği sağlanmalıdır. Tarımsal destekler zamanında, yeterli miktarda ve doğrudan üreticiye verilmelidir. Tarımın kaderi ithalat politikalarına terk edilemez. Çiftçimizin ürününü maliyetinin altında alıp sonra ithalat kapılarını açmak üretimi değil, tüketimi besler."

Kadın çiftçilerin yaş ortalamasının 61'e çıktığını hatırlatan Durmaz, "Kırsal kalkınmada kadını güçlendirmeden tarımı ayağa kaldıramayız. Kadın üreticilere özel teşvik programları, kooperatifleşme desteği ve sosyal güvence sağlanmalıdır. Kadın güçlü olursa, köy güçlü olur; köy güçlü olursa ülke güçlü olur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
