CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan Enflasyon Tepkisi: "Herkes Biliyor Çarşıda, Pazarda, Markette Fiyatlar Ateş Pahası"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamlarını eleştirerek, sokaktaki gerçeklerin kağıttaki verilerle çeliştiğini vurguladı. Fiyatların artışını ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı zorlukları dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyonunun ardından, "Herkes biliyor çarşıda, pazarda, markette fiyatlar ateş pahası. Maaş her gün eriyor, kira uçuyor, mutfakta tencere kaynamıyor. Enflasyon kağıtta düşüyor ama sokakta sefalet artıyor" açıklamasını yaptı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyonuna dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Memurun, emeklinin cebine el atan Saray'ın yankesicisi TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65. Oysa herkes biliyor çarşıda, pazarda, markette fiyatlar ateş pahası! Maaş her gün eriyor, kira uçuyor, mutfakta tencere kaynamıyor. Enflasyon kağıtta düşüyor ama sokakta sefalet artıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
