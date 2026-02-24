Haberler

CHP'li Bulut: Akaryakıta Gelen Her Zam; Pek Çok Ürüne Dolaylı Zam Olarak Geri Dönecek

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, motorine gelen zammın akaryakıt maliyetlerini artırarak gıda fiyatlarına dolaylı yoldan zam yapacağı konusunda uyarıda bulundu. Bulut, emeklilerin refah payı alamadığını belirterek, artan maliyetlerin vatandaşları zor durumda bırakacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, motorine gelen zamma ilişkin, "Akaryakıta gelen her zam; taşımacılık maliyetlerini artırarak gıda başta olmak üzere pek çok ürüne dolaylı zam olarak geri dönecek" dedi.

CHP'li Bulut, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Gabar'dan çıkarılan petrol ile refahın artacağını emeklilere refah payı yansıtılacağını söylemişlerdi. Emekli refah payı alamadı ama gece yarısı litre fiyatına 2,40 TL zam gelen motorinin litresi 61,41 liraya yükseldi. Birçok şehirde motorinin litre fiyatı 60 lirayı aştı. Akaryakıta gelen her zam; taşımacılık maliyetlerini artırarak gıda başta olmak üzere pek çok ürüne dolaylı zam olarak geri dönecek. Maaşı her gün eriyen, açlık sınırının altında hayatını idame etmeye çalışan emekli ve asgari ücretli vatandaşlarımızı daha zor günler bekliyor" dedi.

Kaynak: ANKA
