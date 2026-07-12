Haberler

Burhanettin Bulut: "Tek Bir Kare, Ekonominin Geldiği Noktayı Anlatmaya Yetiyor: 'Sebze ve Meyveye 5 Taksit.'"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Datça Pazarı'nda çekilen 'Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve' yazılı pankartı paylaşarak, vatandaşın temel gıdayı bile taksitle almak zorunda kaldığını belirtti ve ekonomiyi eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Muğla'nın Datça Pazarı'nda çekilen "Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve" yazılı pankarta dikkati çekerek, "Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit, televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Muğla'nın Datça ilçesindeki pazarda çekilen "Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve" yazılı pankartın fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: 'Sebze ve meyveye 5 taksit.' Eskiden taksit; televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor. Birileri 'ekonomi uçuyor' masalları anlatırken, milyonlarca insan en temel gıda ihtiyacını bile borçlanarak karşılıyor. Bu tablo ne başarı hikayesidir ne de normaldir. Bu, yoksullaştırılan bir halkın fotoğrafıdır. Bu utanç Saray'ın."

Kaynak: ANKA
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vikinglerin kabusu Jude Bellingham! İngiltere 120 dakika sonunda turladı

Koca bir ülkenin kahramanı! Ülkesini tek başına yarı finale çıkardı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı

Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için o ülkeyi işaret etti
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin

Savaş kızışıyor! Orta Doğu'da tansiyonu yükseltecek tarihi rest
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı

Portekizli modelin iddiasından sonra kilit isim tutuklandı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde

120 dakika boyunca nefesleri tuttuk! İşte yarı finale çıkan son takım
Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı