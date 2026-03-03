Burhanettin Bulut: Enflasyonu Gizleyerek Emeklinin, Emekçinin, Memurun Cebinden Çalıyorlar

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saray'ın hokkabazı TÜİK eliyle rakamları küçültüp enflasyonu makyajlıyorlar. Enflasyonu gizleyerek emeklinin, emekçinin, memurun cebinden çalıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Bulut, ENAG ve TÜİK verilerini karşılaştırarak, "ENAG'a göre şubatta aylık enflasyon 4,01; yıllık enflasyon 54,14 oldu. TÜİK'e göre şubatta aylık enflasyon 2,96; yıllık enflasyon 31,53 oldu" dedi.

Bulut'un paylaşımında, "Aynı ülke, aynı market, aynı pazar… Ama iki ayrı tablo, iki ayrı gerçek. Vatandaşın cebindeki, mutfağındaki yangınla açıklanan rakamlar birbirini tutmuyor. Saray'ın hokkabazı TÜİK eliyle rakamları küçültüp enflasyonu makyajlıyorlar. Enflasyonu gizleyerek emeklinin, emekçinin, memurun cebinden çalıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA