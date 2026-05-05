Ali Mahir Başarır Kira Tespit Davasında Tanık Oldu: Mesele Milyonların Ortak Derdi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bir kira tespit davasında davalı tarafın tanığı olarak mahkemede ifade verdi. Başarır, duruşmada hem kiracının hem ev sahibinin ekonomik koşullar nedeniyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "Bu ülkenin büyüyen yarasının duruşmasına tanıklık ettim" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün görülen bir kira tespit davasında davalı tarafın tanığı olarak mahkeme salonuna çıktı. Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, mahkemede yaşananların Türkiye'de derinleşen barınma krizinin somut bir yansıması olduğunu söyledi.

Başarır, davalı tarafın kendisini tanık gösterdiğini ve mahkemenin daveti üzerine duruşmaya katıldığını belirtti. Başarır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ilginç bir olay yaşadım. Bir kira tespit davasında, davalı taraf beni tanık göstermiş. Mahkeme davet etti, ben de gittim. Mahkeme salonuna girdim... Bu ülkenin büyüyen yarasının duruşmasına tanıklık ettim."

"Kiracı da ev sahibi de bıkkın ve öfkeli"

Duruşmada hem kiracının hem de ev sahibinin zor koşullar içinde olduğunu gördüğünü belirten Başarır, tarafların ekonomik baskılar nedeniyle karşı karşıya geldiğini ifade etti. Başarır, "Bir tarafta kiracı, diğer tarafta ev sahibi. İkisi de bıkkın, ikisi de öfkeli. Bu ülkede mesele artık sadece bir kira meselesi değil" dedi.

Kiraların hızla yükseldiğini, kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının arttığını ve çözümün giderek mahkeme salonlarına sıkıştığını söyleyen Başarır, barınma krizinin bireysel bir uyuşmazlık olarak görülemeyeceğini vurguladı.

"86 milyon adına dile getirdim"

Başarır, mahkemede tanık sıfatıyla kamuoyunda ve Meclis'te sıkça dile getirdikleri ekonomik sorunları ifade ettiğini söyledi. Başarır, "Orada, tanık sıfatıyla, bilinen gerçeği söyledim. Meclis'te, meydanlarda haykırdıklarımızı bu kez mahkeme huzurunda 86 milyon adına dile getirdim" ifadelerini kullandı.

"Herkesin barınma hakkı güvence altına alınmalı"

Kira krizinin tek bir dosya ya da bireysel bir ihtilaf olmadığını belirten Başarır, "Mesele, milyonların ortak derdi. Mesele yoksulluğu büyüten, halkı yalnız bırakan anlayış. Mesele insanı evinden eden bu düzen" dedi.

Başarır, herkesin barınma hakkının güvence altına alındığı bir ülkenin mümkün olduğunu belirterek, "Bu düzenin, bu adaletsizliğin sona ermesi gerek. İşte biz, mümkün olanı kurana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA