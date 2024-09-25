Üye Girişi
Haberler

CHP'li Akay: Varlık Fonu'nun Borcu 53 Milyar Lirayı Aştı

CHP'li Akay: Varlık Fonu'nun Borcu 53 Milyar Lirayı Aştı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Varlık Fonu'nun 2022 yılında Türk Telekom hisseleri için 11 bankadan çektiği krediyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sayıştay'ın denetim raporuna göre, borcun son 8 ayda 5 milyar lira artarak 53 milyar lirayı geçtiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sayıştay'ın Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 2022 yılı denetim raporuyla ilgili "TVF, Türk Telekom'un hisselerini alabilmek için 2022 yılında toplam 11 bankadan 1 milyar 581 milyon 790 bin ABD doları tutarında kredi çekti... Kredinin lira cinsinden karşılığının, raporun TBMM'ye sunulduğu tarihte 48 milyar lirayı aştığını yaptığımız hesapla ortaya koymuştuk. Bugün tekrar yaptığımız hesaplamada ise bu borcun aradan geçen 8 ayda 5 milyar liranın üzerinde artarak 53 milyar lirayı aştığını görmekteyiz" dedi.

CHP'li Akay, Sayıştay'ın Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 2022 yılı denetim raporuna ilişkin açıklama yaptı. Akay, şunları kaydetti:

"TVF, Türk Telekom'un hisselerinin alabilmek için 2022 yılında, toplam 11 bankadan 1 milyar 581 milyon 790 bin ABD doları tutarında kredi çekti. Şartnameye göre, kredinin ilk kullanıldığı tarihten 24 ay sonra başlayacağı, kredi vadesinin ise 2028 olduğu ve anapara ile faiz ödemelerinin yılda bir kez yapılacağı belirlendi. TVF'nin, 31 Aralık 2022 itibarıyla toplam 184 milyar 878 milyon liralık finansal borçlanması olmuş. Bunun 32 milyar 715 milyon liralık kısmı Türk Telekom paylarının alımı amacıyla bankalardan çekilen kredilere ilişkin anapara, faiz ve kur farkı giderleri oluşturuyordu.

Aradan geçen 8 ay, borç ateşini daha da körükledi.

TBMM'ye geç sunulan raporda, 2022 yılında Varlık Fonu'nun Türk Telekom için çektiği kredinin lira cinsinden karşılığının, raporun TBMM'ye sunulduğu tarihte 48 milyar lirayı aştığını yaptığımız hesapla ortaya koymuştuk. Bugün tekrar yaptığımız hesaplamada ise bu borcun 5 milyar liranın üzerinde artarak 53 milyar lirayı aştığını görmekteyiz.

TVF'nin Türk Telekom'u satın almak için 11 bankadan aldığı 1 milyar 581 milyon dolarlık kredinin çekildiği tarihteki karşılığı 32 milyar liraya tekabül ederken, bugün bu tutar tahakkuk edecek olan faiz giderleri hariç 53 milyar 754 milyon liraya tekabül etmektedir. Bu durum, öngörüsüz politikaların ekonomimize verdiği zararı, yönetilemeyen kurumların devleti nasıl borç batağına sapladığının en büyük kanıtıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

Türk Telekom Milletvekili Cevdet Akay Sayıştay Politika Ekonomi Karabük Finans Güncel

Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });