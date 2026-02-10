CHP'li Akay: Bugün Ödenmeyen Faturalar, Yarın Daha Ağır Bir Bedelle Vatandaşın Önüne Konuluyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine Nakit Dengesi ile Bütçe Dengesi arasındaki açılmanın kamu maliyesinde ciddi bir kırılganlığa işaret ettiğini belirterek, iktidarın üç yıldır harcamaları erteleyerek sorunu büyüttüğünü söyledi. Akay, "Bugün ödenmeyen faturalar, yarın daha ağır bir bedelle vatandaşın önüne konuluyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. İktidarın yıllardır aynı yöntemi izlediğini söyleyen Akay, sürece ilişkin "İktidar üç yıldır harcıyor ama parasını ödemiyor. 'Sonra bakarız' diyor. Yapılan işler var, kesilen faturalar var ama kasadan çıkan para yok" dedi. 2023'ün deprem yılı olduğunu hatırlatan Akay, bu dönemde ödemelerin ertelendiğini, ancak sorunun çözülmediğini ifade ederek "2024'te borçlar yine ertelendi. Sorun çözülmedi, biriktikçe birikti" diye kaydetti. 2025 yılının ertelenen yükün görünür hale geldiği yıl olduğunu belirten Akay, "2025'te gerçek ortaya çıktı. Daha önce yapılmış ama parası ödenmemiş işlerin bedeli kasadan çıkmaya başladı. Yani borç kapıya dayandı. Şimdi kapı daha sert çalıyor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomi, borcu erteleyerek düzelmez"

Ertelemenin maliyetinin ağır olacağına dikkat çeken Akay, bu sürecin vatandaş açısından ne anlama geldiğini şu ifadelerle anlattı:

"Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün yapılan ertelemenin bedelini yarın hepimiz ödeyeceğiz. Daha çok faiz, daha çok borç, daha çok zam demek bu. 2026 yılı, 'yaz deftere, sonra öderiz' denilen borçların vatandaşa yıkıldığı yıl olacak. Ekonomi, borcu erteleyerek düzelmez. Sorunu halının altına süpürürseniz, yarın halı kalkar, yük milletin üstüne düşer. Biz buna itiraz ediyoruz."

CHP'li Akay, kamu maliyesinin artık erteleme değil, şeffaflık ve gerçekçi bütçe politikalarıyla yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, aksi halde Hazine üzerindeki baskının daha da artacağı uyarısında bulundu.