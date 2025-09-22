CHP'li Ağbaba: Türkiye'de Özel Üniversite Okumak Lüks Haline Geldi

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de özel bir üniversitede okumanın maliyetinin, Avrupa'daki üniversitelerde okumanın neredeyse on katı olduğunu belirterek, "Yani Türkiye'de artık özel üniversitede okumak lüks gerçi devlet üniversitesinde okumak bile lüks. Bir doktor bir maaşıyla çocuğunu özel üniversitede okutamaz. Bir mühendis tek maaşıyla çocuğunu özel okulda okutamaz. Memurumuz, işçimiz için çocuğunu özel üniversitede okutmak artık hayal bile değil" dedi.

Ağbaba, Türkiye'deki ve Avrupa'daki özel üniversite fiyatlarını karşılaştırarak, Türkiye'deki eğitim enflasyonuna dikkati çekti. Yurt dışında özel üniversite okumanın Türkiye'deki kur farkına göre çok daha ucuz olduğunu belirten Ağbaba, " Türkiye'de vakıf üniversitelerinde yaklaşık 805 bin kişi okuyor. Türkiye'de son 2 yılda üniversite ücretleri yüzde 375 artmış durumda. Türkiye'deki eğitim enflasyonu Avrupa'yı adeta katlamış durumda" ifadelerini kaydetti.

" Türkiye'deki üniversitelerin okuma ücreti bile İngiltere'nin yaşam ücretinden çok daha yüksek"

Avrupa ve Türkiye'deki eğitim maliyetlerini karşılaştıran Veli Ağbaba, şunları söyledi:

" Türkiye'de eğitim enflasyonu Avrupa'da birinci yüzde 75. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımız zaman Letonya'da yüzde 11.2, Hollanda'da yüzde 11.7, Slovakya'da 10.3, Polonya'da 8.6, Almanya'da 4.9, İtalya'da yüzde 3, Fransa'da yüzde 2.9. Kur farkına rağmen Avrupa'daki üniversiteler Türkiye'den çok daha ucuz. Koç Üniversitesi bir miyon 590 bin lira, Sabancı Üniversitesi bir milyon 595 bin lira, Yeditepe Üniversitesi bir milyon 300 bin lira. Avrupa'daki özel üniversiteleri karşılaştırdığımız zaman Avrupa'daki Almanya'daki Berlin Üniversitesi'nde 7 bin 450 euro yani 357 bin lira İngiltere'de kendi öğrencileri için özel üniversiteler standart fiyatı 9 bin 535 pound yani 527 bin lira, Belçika'da 53 bin lira, Almanya'da 106 milyon 600 bin lira... Neredeyse bizim 10 katımız, 15 katımız.

Yabancı öğrenciler 2 yıldır Türkiye'yi tercih etmiyor fiyatlardan dolayı. Ayrıca İngiltere'de okumak yaşam maliyetini hesaba kattığımız zaman bile daha ucuz. İngiltere hükümetinin resmi verilerine göre İngiltere'de okumak için bir öğrencinin aylık ihtiyacı bin 136 pound. Bu ücret 9 ayda 10 bin 224 pound yapıyor. Yani Türkiye'den giden bir öğrencinin yaşam maliyeti 10 bin 224 pound. Yabancı öğrenci için ortalama üniversite ücreti ise 12 bin pound. Bunu topladığımız zaman toplam 22 bin 224 pound, 1 milyon 230 bin TL. Dünyanın en iyi üniversitelerinin bulunduğu İngiltere'de bir üniversite öğrencisinin okuması için gereken para 1 milyon 230 bin TL, Türkiye'deki üniversitelerde ise 1 milyon 500 bin gibi rakamları görebiliyoruz.

İngiltere yaşam maliyeti, okul maliyetini hesaba kattığımız zaman Türkiye'deki üniversitelerin sadece okuma ücreti bile İngiltere'nin yaşam ve üniversite ücretinden çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de artık özel üniversitede okumak lüks gerçi devlet üniversitesinde okumak bile lüks. Bir doktor bir maaşıyla çocuğunu özel üniversitede okutamaz. Bir mühendis tek maaşıyla çocuğunu özel okulda okutamaz. Memurumuz, işçimiz için çocuğunu özel üniversitede okutmak artık hayal bile değil. Türkiye eğitim enflasyonunda birinci ama maalesef okuma oranında Avrupa sonuncusuyuz. 25-74 yaş arası ilkokul mezunu oranında Türkiye Avrupa birincisi. Bakın, Polonya yüzde 5, Slovakya yüzde 8, İsveç yüzde 12, Almanya yüzde 18, Türkiye ise tam yüzde 55. Türkiye'nin yüzde 55 nüfusu ilkokul mezunu, Polonya'nın yüzde 5, Almanya'nın yüzde 18."