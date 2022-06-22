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CHP'li Ağbaba: Motokuryeler güvence altına alınmalı

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Güncel
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CHP'li Ağbaba: Motokuryeler güvence altına alınmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP olarak salgın dönemi kahraman emekçilerinin, motokuryelerin insanca bir yaşama, güvenceli bir iş hayatına kavuşmalarını istiyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP olarak salgın dönemi kahraman emekçilerinin, motokuryelerin insanca bir yaşama, güvenceli bir iş hayatına kavuşmalarını istiyoruz. Devlet, kayıt dışı motokuryeler için bir çalışma başlatmalı ve bu insanlar güvence altına alınmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sorunlarını dile getirmek amacıyla parti genel merkezinde motokuryelerle basın toplantısı düzenledi. Ağbaba, motokuryelerin, Türkiye'nin en büyük iş kollarından olduğunu belirterek, "İş verenin, müşterinin, herkesin eli kolu ayağı olan bir meslek koluyla 200'den fazla motokuryeyle birlikteyiz. Motokuryeler yollarda, sokaklarda, her yerdeler. 7 gün 24 saat paket taşıyıp, ekmeklerini 2 teker üzerinde kazanıyorlar. Her meslekten motokuryemiz var. Arkeologdan sosyoloğa, öğretmenden iktisatçıya üniversiteli işsizlerin çoğu iş imkanı yok, diye motokuryeliğe yöneliyor. İş bulamayan motokurye oluyor" dedi.

CHP'li Ağbaba, motokuryelerin haftada en az 30 kazaya karıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl en az 200, her ay onlarca motokurye iş kazasında can veriyor. Motokuryelerin aralarında çocuk işçiler var, ehliyetsiz çalıştırılanlar var. Kazalarda hayatlarını kaybediyorlar. Sorunlar bunlarla sınırlı değil. Motorsikletli kuryelerin çalışma standardı hala yok. Motokuryeler insanca muamele görmek istiyor. Tek hayalleri sağ salim eve dönebilmek, insan onuruna yakışır bir parayla geçimini sağlayabilmek. Biz, CHP olarak salgın dönemi kahraman emekçilerinin, motokuryelerin insanca bir yaşama, güvenceli bir iş hayatına kavuşmalarını istiyoruz. Devlet, kayıt dışı motokuryeler için bir çalışma başlatmalı ve bu insanlar güvence altına alınmalıdır. Trafikte motokuryeleri yok sayan, sıkıştıran, kazaya sebebiyet veren sürücülere ilişkin cezai yaptırımlar artmalıdır. Mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale gelmelidir."


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Veli Ağbaba Türkiye Güncel Haberler

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