CHP'li Ağbaba enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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CHP'li Ağbaba enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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CHP'li Ağbaba enflasyon rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayında ülkede her şeye zam geldiğini, buna karşın TÜİK'in aylık enflasyon artışını sadece yüzde 2,98, yıllık enflasyon artışını ise yüzde 73,50 olarak açıkladığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Gelecek ay açıklanacak enflasyon verileriyle milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. TÜİK verileri şimdiden sümen altı ederek memur ve emekli zamlarını adeta gasbetmeye başlamış durumda. Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor. TÜİK adeta kör taklidi yaparak milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

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