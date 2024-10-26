Veli Ağbaba'dan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne Yanıt: Söylediğimizin Doğruluğunu Teyit Eder Bir Açıklama

(ANKARA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Tusaş'ta liyakatsiz atama ve güvenlik zafiyeti iddiasıyla ilgili açıklamasına ilişkin "Söylediğimizin doğruluğunu teyit eder bir açıklama. Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi Tusaş'ta çalışıyor mu evet. Güvenlik biriminde yıllardır sorumlu mu evet. Bunların hiçbirini yalanlayamamışlar çünkü doğru" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Tusaş'taki liyakatsiz atamalar ve güvenlik zafiyeti iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Ağbaba, şunları kaydetti:

" Tusaş'taki liyakatsız atamalar ve güvenlik zafiyetine dair yaptığımız açıklama sonrası, Dezenformasyon Başkanlığı bir yalanlama yapmış. Ama söylediğimizin doğruluğunu teyit eder bir açıklama. Cumhurbaşkanı Özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın kayınbiraderi Mustafa Çiftçi Tusaş'ta çalışıyor mu evet. Adam TUSAŞ saldırısından sonra apar topar Twitter hesabını kaldırmış fotoğrafları alınamasın kullanılmasın diye. Bu kişi Hasan Doğan'ın kayınbiraderi mi evet TUSAŞ'ta güvenlik biriminde mi çalışıyor mu evet. Bu konuda hiçbir eğitimi tecrübesi olmadan liyakatsiz bir atama ile mi oraya atanmış evet. Güvenlik biriminde yıllardır sorumlu mu evet. Bunların hiçbirini yalanlayamamışlar çünkü doğru. Kaldı ki eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yeğeni konusunda hiçbir şey yayınlayamadılar çünkü bu atama da doğru. Savunma Sanayi ile ilgili bu kadar önemli bir kuruluşa liyakatsiz atamalarla akrabaları doldurmuşsun.

"TUSAŞ'ı da diğer kurumlar gibi akraba çiftliği haline getirmişler"

Ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu herkes kabul ediyor. TUSAŞ'ı da diğer kurumlar gibi akraba çiftliği haline getirmişler. Günlerdir patlamadan sonra TUSAŞ'tan herhangi bir açıklama yok. Her durumda gördüğümüz gibi yine aynı tablo. Sorumlulardan bir tanesi bile ortada yok. Bu liyakatsiz yönetimle bu ihmaller zincirine sebep olanlardan hesap sorulmalıdır. Ölen beş vatandaşımızın ve yaralı onlarca insanın vebali o liyakatsiz, sorumsuz idarecilerin üstünedir."