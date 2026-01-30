Haberler

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ile işçileri ve esnafı ziyaret eden Kaya, Kadirli Belediyesinin çalışmalarını da inceledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kaya, beraberindeki Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve CHP İlçe Başkanı Enver Eker ile Savrun Çayı'nda turp yıkayan işçileri ziyaret etti.

Daha sonra Kadirli Belediyesine geçen Kaya, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Olcar'dan bilgi aldı.

CHP Kadirli İlçe Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri ve Kadirli Belediyesi STEM Merkezini de ziyaret eden Kaya, Atatürk Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı