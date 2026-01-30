CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu
Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ile işçileri ve esnafı ziyaret eden Kaya, Kadirli Belediyesinin çalışmalarını da inceledi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Kaya, beraberindeki Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve CHP İlçe Başkanı Enver Eker ile Savrun Çayı'nda turp yıkayan işçileri ziyaret etti.
Daha sonra Kadirli Belediyesine geçen Kaya, çalışmalarla ilgili Belediye Başkan Olcar'dan bilgi aldı.
CHP Kadirli İlçe Başkanlığı, Alevi Kültür Dernekleri ve Kadirli Belediyesi STEM Merkezini de ziyaret eden Kaya, Atatürk Caddesi'nde esnafla bir araya geldi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel