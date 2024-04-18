CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Levent Bayraktar için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar için başsağlığı mesajı paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, parlamento grubumuzda uzun yıllar birlikte çalıştığımız Grup Müdürümüz, çalışma arkadaşımız Levent Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından hayatını kaybeden CHP Grup Müdürü Levent Bayraktar için başsağlığı mesajı paylaştı. Özel'in paylaşımı şöyle:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, Parlamento Grubumuzda uzun yıllar birlikte çalıştığımız Grup Müdürümüz, çalışma arkadaşımız Levent Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."