CHP Genel Başkanı Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu mitinginde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asgari ücretlinin milli gelirden aldığı pay OECD ülkelerinde yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60'la 70 arasındayken bu meydanın, ücretlilerin gayrisafi milli hasıladan, milli gelirden aldıkları pay sadece yüzde 25'tir." dedi.

Özel, Yurttaş Birlikteliği Platformu tarafından, yeni yılda uygulanacak asgari ücret miktarına yönelik Ankara'daki Anadolu Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çok önemsediğini, emekli, emekçi, esnaf, çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi grupların seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret miktarının açıklanmasından sonraki Meclis oturumuna katılmadıklarını hatırlatan Özel, "Dedik ki 'Madem beklentiye yanıt yok o zaman biz de burada yokuz.' Ama bir başka meclise geldik. Bugün burası gerçek bir meclistir. Güçlü demokrasilerde millet vekaletini, siyasetçilere verip 5 yıl boyunca bir kenara çekilmez. Kendisiyle ilgili her konuda söz sahibi olmak ister, siyasileri takip eder, tenkit eder, uyarır, gerekirse yetkiyi geri alır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'nin il ve ilçe kongrelerinde "Şam'ın fatihi" diye seslendiklerini ifade eden Özel, "Şam'ı fethetmek, başka ülkenin toprağına göz dikmek, şehrine plaka koymak başka işler. Sen fethedeceksen emeklinin, emekçinin gönlünü fethet. Ama yapamazsın. Çünkü onların gönlünden de düştün, gözünden de düştün." diye konuştu.

Özel, şöyle devam etti:

"Dokuz milyon asgari ücretli, maaşı asgari ücrete bağlı olan milyonlar büyük bir hayal kırıklığı ve öfke içindeler. 22 bin 104 liralık ücret, asgari ücret değildir, bir sefalet ücretidir. Biz bu ücreti reddediyoruz. Antidemokratik uygulamadan sonra 50 yıldır komisyon masasında oturan işçiler o masadan bir daha oturmamak üzere kalktılar. TÜRK-İŞ masadan tamamen çekildi. DİSK ve HAK-İŞ de aynı görüşte. Bu komisyon bu iktidar döneminde tamamen meşruiyetini yitirdi. Bu adaletsizliğe bu haksızlığa karşı ortak bir söylemde bulunan karşı çıkan isyan eden üç konfederasyonu da bugün buraya verdikleri katkı için ve bundan sonraki onurlu mücadeleleri için tebrik ediyorum. Yürekten mücadelelerini destekliyorum."

"Asgari ücret artık temel ücret olmuştu"

Asgari ücretin, emekçilerin ilk başta bir yıllık kıdem boyunca aldıkları sonra hızla uzaklaştıkları bir ücret olduğunu aktaran Özel, "Maalesef bu ülkede asgari ücret artık temel ücret olmuştur." dedi.

Özel, Avrupa Birliği'nde ücretlilerin sadece yüzde 9'unun asgari ücret aldığını belirterek, "Asgari ücretlinin milli gelirden aldığı pay OECD ülkelerinde yüzde 55, Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 60'la 70 arasındayken bu meydanın, ücretlilerin gayrisafi milli hasıladan, milli gelirden aldıkları pay sadece yüzde 25'tir." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretlinin maaşını alınca, kira, elektrik, su ve telefon faturası gibi giderlerini ödediğini, mutfak masraflarını gördüğünü aktaran Özel, "Asgari ücretli kendi kararını kendi verebilen, parasını özgürce harcayabilen değil, paranın nereye gideceği maaş gelmeden belli olan insandır. Biz bu asgari ücretlinin enflasyonuna baktık. Bir yılda tam yüzde 80, fazlası mümkün, aşağısı mümkün değil. Öyle ya. Kira belli, beyaz peynir belli, zeytin belli, ayçiçek yağı belli, telefona gelen zam belli, elektrik faturası belli. TÜİK nasıl yapıyorsa bu hesabı yüzde 47'ye getiriyor." ifadelerini kullandı.

Özel, asgari ücrete ilişkin yaptıkları hesaplamalar sonucunda, "Asgari ücret olmalıdır 30, bunun altında yokuz" ifadesini kullandığını hatırlatarak, "Maalesef bizim bütün uyarılarımıza rağmen zammı asgari ücretlinin enflasyonuna göre değil, TÜİK'in enflasyonuna göre bile değil, kendi hesapladıkları ve beceremedikleri hedef enflasyona göre verdiler. Öyle olunca da asgari ücretliyi 22 bin 104 liralık bir sefalet ücretine mahkum ettiler." dedi.

İşçilerin sendikalaşması

Tüm işçilerin sendikalaşması ve örgütlenmesi gerektiğini dile getiren Özel, "En cılız kalabalık yalnızlıktan iyidir. Örgütlenin, hepinizi sendikalı olmaya, sendikal mücadeleyle hak aramaya davet ediyorum." dedi.

Özel, sendikalı işçide asgari ücretin söz konusu olamayacağını, toplu iş sözleşmesinin asgari ücretin üzerinde imzalandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef 1970'lerde işçilerin yüzde 75'i, 4 işçiden 3'ü sendikalıyken, bugün bu rakam fiilen yüzde 14,75 durumundadır. Bu resmi, gerçek rakamdır. Yarısı kamuda çalışan işçilere aittir, yani özel sektör sendikalı işçilerin yüzde 7'sidir."

Türkiye'de 100 işçiden sadece 4,5 tanesinin grevli toplu iş sözleşmesi yapabildiğini belirten Özel, "İşçilere, sendikalara üye olmaları çağrısında bulunurken, sendikaları da üretimden gelen güçlerini kullanmaya, bu iktidara, bu yılı dar etmeye davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Özel, erken seçim taleplerini dile getirdikten sonra halkı selamlayarak alandan ayrıldı.