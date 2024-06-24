CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. Görüşme, 4 saat 15 dakika sürdü. Şimşek, Karatepe'yi bakanlığın kapısında karşıladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bakanlığın Dikmen yerleşkesinde görüştü.

Şimşek, Karatepe'yi kapıda karşıladı. Karatepe'ye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Danışmanı Gülümhan Gülten, Şimşek'e ise Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik etti. İkili arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı ve 4 saat 15 dakika sürdü.

Şimşek, görüşmenin ardından Karatepe'yi uğurladı ve ikili bir açıklama yapmadı.

Görüşmede; asgari ücrete, emekli aylıklarına zam ve vergi adaleti gibi konuların ele alınması bekleniyordu. Karatepe, görüşmenin ayrıntılarını CHP Genel Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak.