CHP'den tarım uyarısı: Kan kaybediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Tarım kan kaybediyor. Mevsimlik tarım işçilerine hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mevsimlik işçilerin tarım için önemine işaret ederek, iktidarın bu işçilerle ilgili adımlar atılması gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün Polatlı'da mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Sarıbal, mevsimlik tarım işçilerine yönelik halihazırda var olan genelgenin ve yönetmeliklerin uygulanmadığını savundu. Sarıbal, "Tarım kan kaybediyor. Mevsimlik tarım işçilerine hep birlikte sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Sarıbal, çok sayıda insanın mevcut ekonomik koşullardan dolayı yeterli ve dengeli beslenemediğini belirterek, bu durumun beraberinde sağlık sorunlarını getirdiğini söyledi.

Çiftçilerin ekonomik şartlar nedeniyle yaşadığı zorlukları??????? anlatan Sarıbal, "Rekolte yüksek, çok kıymetli, çok bereketli. İklimin etkisi var, çiftçinin mücadelesi var. Ama ne yazık ki tarım yine kan ağlamaya devam ediyor. Mesele sadece çiftçinin meselesi değil. Mesele ülkenin gıda meselesidir. Dolayısıyla destekleme politikaları, kaynak ayırma politikaları çok önemli." diye konuştu.

Fındık üretimi ve ihracatıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sarıbal, fındık üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA