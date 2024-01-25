CHP Genel Başkan Yardımcısı: Enflasyonla mücadele sadece para politikalarıyla olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teziyle akla hayale gelmeyen politikalar uygulayan AKP, şimdi faizi artırmak zorunda kaldı. Ancak sadece para politikalarıyla enflasyonla mücadele edilmez. Öyle olsaydı Arjantin çoktan enflasyon belasından kurtulmuştu. Türkiye'nin acil bir üretim devrimini gerçekleştirmesi, dışa bağımlılığını azaltması ve adil bir vergi sistemi getirmesi gerekmektedir. İşçiye ve emekliye verilecek zamların enflasyonu körüklediği yalanı yerine, rant ve servet vergisi üzerine yoğunlaşılmalıdır. Enflasyon sadece matematiksel bir hesap da değildir. Toplumsal huzurla ve demokrasiyle de alakalıdır. Hukuku uygulamayan, Anayasa'ya karşı gelen bir iktidarın ülkeye huzur sağlaması imkansızdır. Vatandaşlarımız bu huzursuzluğu iliklerine kadar hissetmektedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, konuya ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Karabat'ın açıklaması şöyle:

"SADECE PARA POLİTİKALARIYLA ENFLASYONLA MÜCADELE EDİLMEZ

"'Faiz sebep, enflasyon sonuç' teziyle akla hayale gelmeyen politikalar uygulayan AKP, şimdi faizi artırmak zorunda kaldı. Ancak sadece para politikalarıyla enflasyonla mücadele edilmez. Öyle olsaydı Arjantin çoktan enflasyon belasından kurtulmuştu. Türkiye'nin acil bir üretim devrimini gerçekleştirmesi, dışa bağımlılığını azaltması ve adil bir vergi sistemi getirmesi gerekmektedir. İşçiye ve emekliye verilecek zamların enflasyonu körüklediği yalanı yerine, rant ve servet vergisi üzerine yoğunlaşılmalıdır. Enflasyon sadece matematiksel bir hesap da değildir. Toplumsal huzurla ve demokrasiyle de alakalıdır. Hukuku uygulamayan, Anayasa'ya karşı gelen bir iktidarın ülkeye huzur sağlaması imkansızdır. Vatandaşlarımız bu huzursuzluğu iliklerine kadar hissetmektedir.

"TCMB'NİN YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 36. GÖRECEKSİNİZ SADECE YILIN İLK BİRKAÇ AYINDA BUNUN YARISINA ULAŞILACAK"

Gençlerimizin akın akın yurt dışına gitmesinin temelinde de bu huzursuzluk vardır. Üretim için yatırımlar yetersiz, vatandaşlar umutsuz, toplum kutuplaşmış, hukuk değil; sarayın kanunları uygulanıyor. Bu şartlar altında enflasyonu düzeltemezsiniz. TCMB'nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 36. Ancak göreceksiniz sadece yılın ilk birkaç ayında bunun yarısına ulaşılacak. TÜİK'in yalan hesaplamaları bile durumu kurtaramayacak. AKP, Türkiye'yi uzun yıllar sürecek bir enflasyon ve faiz sarmalının içine sokmuştur. Yüksek enflasyon ve döviz açığı, diplomaside tavizleri de beraberinde getirmektedir. Türkiye'den taviz almayan ülke neredeyse yok gibidir. Vatandaşa 'Şükret' diyen saray ve sarayın aparatları, ülkeyi felakete sürüklüyor. Söylenecek başka bir söz kalmamıştır."